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В Бендерах проведут спецгашение марок, посвященных событиям 1992 года
29 декабря, в Мемориальном музее Бендерской трагедии (Бендеры, улица Советская, 44а) пройдет спецгашение почтовых марок серии «30 лет вооруженной агрессии Молдовы против народа Приднестровья».
Как сообщила пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, на марках изображены материалы фотокорреспондента Валерия Кругликова.
Начало мероприятия – 14:00.
- Вчера, 19:34
- DTV
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