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В Бендерах проведут спецгашение марок, посвященных событиям 1992 года

В Бендерах проведут спецгашение марок, посвященных событиям 1992 года

29 декабря, в Мемориальном музее Бендерской трагедии (Бендеры, улица Советская, 44а) пройдет спецгашение почтовых марок серии «30 лет вооруженной агрессии Молдовы против народа Приднестровья».

Как сообщила пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, на марках изображены материалы фотокорреспондента Валерия Кругликова.

Начало мероприятия – 14:00.

  • Вчера, 19:34
  • DTV
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