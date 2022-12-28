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Пермский стрелок приговорен к пожизненному заключению

Пермский стрелок приговорен к пожизненному заключению
Тимур Бекмансуров. Иллюстрация: sev.tv

Пермский краевой суд приговорил Тимура Бекмансурова, который в сентябре 2021 года устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, к пожизненному заключению. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Генпрокуратуры.

Таким образом судья удовлетворил ходатайство обвинения: прокуроры просили суд о максимально возможном наказании.

Студент-первокурсник Бекмансуров 20 сентября 2021 года пришел к университету с оружием и открыл огонь еще на улице при входе в университетский корпус. Всего он сделал около 30 выстрелов. Студенты и преподаватели выпрыгивали из окон, пытаясь спастись, полиция оцепила территорию вуза и начала эвакуацию.

Нападавшего задержали сотрудники ДПС младший лейтенант Константин Калинин и старший лейтенант Владимир Макаров, которые оформляли ДТП, когда в здание полиции забежал очевидец стрельбы и позвал на помощь. Они выехали к университету, Калинин первым зашел в здание и увидел там стрелка; преступник несколько раз выстрелил в его сторону, полицейский ранил его ответным огнем и обезвредил. Макаров же организовал эвакуацию.
В результате нападения шесть человек погибли. Как уточняет Генпрокуратура, 23 получили огнестрельные ранения. 17 человек, которые спасаясь, выпрыгивали из окон, получили телесные повреждения разной степени тяжести, еще 19 — пережили сильный стресс.

Самому Бекмансурову ампутировали голень после ранений, которые он получил во время задержания.

Как уточняет Генпрокуратура, его обвиняли и признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК (убийство), ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство), ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), а также трех преступлений по ч. 2 ст. 167 УК (умышленное повреждение имущества). Также суд пришел к выводу, что Бекмансуров умышленно повредил имущество вуза и граждан на общую сумму свыше 370 тыс. руб. и удовлетворил иски потерпевших о взыскании морального и материального вреда на сумму более 23,3 млн руб.

Бекмансуров признал свою вину и сотрудничал со следствием. В последнем слове он просил суд не назначать ему максимальное наказание, ссылаясь на инвалидность третьей группы, положительные характеристики с места жительства и учебы и сотрудничество со следствием.
  • Вчера, 20:12
  • DTV
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