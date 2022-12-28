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Эрдогана выдвинут на Нобелевскую премию мира

Эрдогана выдвинут на Нобелевскую премию мира

Кандидатура президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана будет выдвинута на Нобелевскую премию мира. Об этом 28 декабря, сообщил председатель Великого национального собрания (парламента) Турции Мустафа Шентоп, передаëт информагентство Anadolu. Он считает, что господин Эрдоган заслуживает премию за усилия по урегулированию ситуации на Украине.

«Мною выдвинута кандидатура президента Эрдогана на Нобелевскую премию мира за его усилия в деле установления мира между Россией и Украиной»,— заявил господин Шентоп (цитата по ТАСС). По его словам, аналогичные обращения будут направлены от других государств. От каких именно, он не уточнил.

По словам спикера законодательного органа, его обращение поддержат председатели и депутаты парламентов различных стран, передаёт kommersant.ru

Какие именно заслуги турецкого лидера в продвижении мира на планете будут представлены Нобелевскому комитету, не уточняется.

Турция стала мировым центром дипломатии в 2022 году, приняв у себя трëхстороннюю встречу с участием министров иностранных дел Турции, России и Украины, а также переговоры по черноморской инициативе по зерну, переговоры по обмену пленными между Россией и Украиной, Дипломатический форум в Анталии (ADF) и Медиационную конференцию в Стамбуле, напомнило ранее на этой неделе «Анатолийское агентство».

Благодаря своим хорошим отношениям с российским и украинским президентами, Турция играет роль «уравновешивающей силы» с тех пор, как в феврале на Украине разразился конфликт. Об этом 6 ноября заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, Анкара тем самым продемонстрировала свою «дипломатическую мощь», пишет eadaily.com

  • Вчера, 20:38
  • DTV
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