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Одесса встретила рассвет без Екатерины II и Суворова

Одесса встретила рассвет без Екатерины II и Суворова
Одесса встретила рассвет без Екатерины II и Суворова

Местное издание "Думская" публикует изображения поверженных монументов. 30 ноября депутаты горсовета Одессы проголосовали за демонтаж и перенос памятника Екатерине II и ее сподвижникам (памятник основателям Одессы), а также монумента Суворову, сообщает bbc.com

В Одессе местные власти снесли памятник великому русскому полководцу Александру Суворову. Об этом написала газета «Думская». Работы проводились ночью. В то же время демонтировали памятник императрице Екатерине II.

«Памятник российскому полководцу Александру Суворову демонтировали в одноименном районе Одессы ночью 29 декабря», — говорится в сообщении издания. Монумент планируют поместить на хранение в Одесский национальный художественный музей.

В тот же день в Одессе снесли памятник великой российской императрице Екатерине II. Момент демонтажа сняли на видео и выложили в Сеть. На кадрах видно, как мужчины в масках ночью ломали постамент. Решение о сносе памятников было принято в конце ноября.

Несколькими днями ранее поселок Суворово в Одесской области переименовали в Бессарабское. Решение о смене названия поддержало большинство депутатов сельсовета.

В Днепропетровске 26 декабря демонтировали памятник писателю Максиму Горькому и монумент летчику Валерию Чкалову. Дальнейшая судьба монументов неизвестна.

Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко в ночь на четверг поблагодарил жителей Одессы, которые выразили свою позицию по отношению к российскому имперскому наследию.

"Сегодня произошло действительно историческое событие. Наконец, памятник российской императрице Екатерине в Одессе был демонтирован", - сказал он.

После начала военных действий украинские города начали активно избавляться не только от советских названий и памятников, что они делали в довоенные годы, но и вообще от названий и памятников, связанных с Россией.

"Каждый, кто присоединился к этому процессу, показал, что когда мы объединены общей целью, то обязательно ее достигаем. Одещина имеет богатую историю, культуру и национальное наследие и сегодня мы творим нашу историю вместе", - заявил Марченко.

Памятник императрице Екатерине II, распоряжением которой в 1794 году была основана Одесса, и ее сподвижникам по проекту архитектора Юрия Дмитриенко был поставлен в 1900 году, а после революции, в 1920 году, демонтирован. Его восстановили только в 2007 году.

Одесса встретила рассвет без Екатерины II и Суворова

Одесса встретила рассвет без Екатерины II и Суворова

Одесса встретила рассвет без Екатерины II и Суворова

Одесса встретила рассвет без Екатерины II и Суворова

Одесса встретила рассвет без Екатерины II и Суворова

Одесса встретила рассвет без Екатерины II и Суворова

Российский писатель Захар Прилепин прокомментировал в своем Telegram-канале снос памятников российской императрице Екатерине II и русскому полководцу Александру Суворову в Одессе. Он указал, что демонтаж происходит ночью, в комендантский час, когда все граждане были обязаны находиться дома. Местные власти утверждают, что решение о сносе было принято электронным голосованием, передаёт mk.ru

Одесситы, про словам Прилепина, комментируют: "Обезьяны сносят памятник Дарвину", "Бесы", "Это не их город, вот им и не жалко".

Прилепин оценил происходящее, как то, что «над Одессой продолжают глумиться, как и над остальной Украиной».
  • Сегодня, 10:03
  • DTV
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