Местное издание "Думская" публикует изображения поверженных монументов. 30 ноября депутаты горсовета Одессы проголосовали за демонтаж и перенос памятника Екатерине II и ее сподвижникам (памятник основателям Одессы), а также монумента Суворову, сообщает bbc.com
В Одессе местные власти снесли памятник великому русскому полководцу Александру Суворову. Об этом написала газета «Думская». Работы проводились ночью. В то же время демонтировали памятник императрице Екатерине II.
«Памятник российскому полководцу Александру Суворову демонтировали в одноименном районе Одессы ночью 29 декабря», — говорится в сообщении издания. Монумент планируют поместить на хранение в Одесский национальный художественный музей.
В тот же день в Одессе снесли памятник великой российской императрице Екатерине II. Момент демонтажа сняли на видео и выложили в Сеть. На кадрах видно, как мужчины в масках ночью ломали постамент. Решение о сносе памятников было принято в конце ноября.
Несколькими днями ранее поселок Суворово в Одесской области переименовали в Бессарабское. Решение о смене названия поддержало большинство депутатов сельсовета.
В Днепропетровске 26 декабря демонтировали памятник писателю Максиму Горькому и монумент летчику Валерию Чкалову. Дальнейшая судьба монументов неизвестна.
Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко в ночь на четверг поблагодарил жителей Одессы, которые выразили свою позицию по отношению к российскому имперскому наследию.
"Сегодня произошло действительно историческое событие. Наконец, памятник российской императрице Екатерине в Одессе был демонтирован", - сказал он.
После начала военных действий украинские города начали активно избавляться не только от советских названий и памятников, что они делали в довоенные годы, но и вообще от названий и памятников, связанных с Россией.
"Каждый, кто присоединился к этому процессу, показал, что когда мы объединены общей целью, то обязательно ее достигаем. Одещина имеет богатую историю, культуру и национальное наследие и сегодня мы творим нашу историю вместе", - заявил Марченко.
Памятник императрице Екатерине II, распоряжением которой в 1794 году была основана Одесса, и ее сподвижникам по проекту архитектора Юрия Дмитриенко был поставлен в 1900 году, а после революции, в 1920 году, демонтирован. Его восстановили только в 2007 году.
Российский писатель Захар Прилепин прокомментировал в своем Telegram-канале снос памятников российской императрице Екатерине II и русскому полководцу Александру Суворову в Одессе. Он указал, что демонтаж происходит ночью, в комендантский час, когда все граждане были обязаны находиться дома. Местные власти утверждают, что решение о сносе было принято электронным голосованием, передаёт mk.ru
Одесситы, про словам Прилепина, комментируют: "Обезьяны сносят памятник Дарвину", "Бесы", "Это не их город, вот им и не жалко".
Прилепин оценил происходящее, как то, что «над Одессой продолжают глумиться, как и над остальной Украиной».