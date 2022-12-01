Президент ПМР Вадим Красносельский подписал Закон «О республиканском бюджете на 2023 год». Он вступает в силу с 1 января.
Предполагается, что в будущем году доходы консолидированного бюджета Приднестровья составят 4,06 млрд рублей (из них 2,58 млрд – республиканский бюджет и 1,48 млрд – местные). Это если не произойдет каких-то серьезных экономических форс-мажоров.
Если же говорить о расходной части, то в топ-5 статей здесь, как и нынешнем году, войдут здравоохранение, правоохранительная деятельность, социальная политика, образование и государственная оборона.
В первоочередном порядке по-прежнему станут финансироваться социально защищенные статьи. Прежде всего это зарплаты, пенсии, социальные пособия и стипендии.
Более 186,5 миллионов рублей пойдет на дотации местным бюджетам Бендер, а также Слободзейского, Григориопольского, Дубоссарского и Каменского районов.
Как и в нынешнем году, в структуре республиканского бюджета выделены десять целевых фондов. Самые крупные из них – Дорожный фонд (226 млн рублей), а также Фонд капитальных вложений, благодаря которому в республике идет реконструкция социальных объектов (почти 207 млн).
В Фонд развития предпринимательства (ФРП) заложили 20,7 млн рублей. Из него планируют выдавать гранты начинающим предпринимателям. Также ФРП предполагает поддержку различных видов туризма и финансирование расходов по субсидированию части процентных ставок по льготным кредитам со стороны государства (эта последняя статья расходов – самая большая).
Фонд развития мелиоративного комплекса составит более 71,2 млн рублей, а Фонд поддержки сельского хозяйства – 20,5 млн рублей. Главная статья в этом фонде – дотирование отечественных производителей молока. На это будет направлено 18 млн рублей. Кроме того, в рамках Фонда поддержки сельского хозяйства выделят средства на борьбу с амброзией и, как и сейчас, будут субсидировать часть затрат на покупку племенных нетелей крупного рогатого скота молочного направления.
Ещё в один фонд – поддержки молодежи – заложили почти 10 млн рублей. Все они пойдут на приобретение жилья для молодых семей.
Продолжат действовать государственные целевые программы. На шесть таких программ в сфере здравоохранения, например, направляется 64,5 млн рублей. По объёмам финансирования здесь выделяется ГЦП «Онкология» (почти 39,4 млн рублей).
Более 11,4 млн рублей ассигновано ещё на одну важную программу – по обеспечению жильём детей-сирот (для них в 2023 году купят 46 квартир или жилых домов). Почти миллион пойдёт на реализацию стратегии развития Приднестровского госуниверситета.
7,4 млн направят на стоматологическую помощь и зубопротезирование льготных категорий, 2,5 млн – на проведение магнитно-резонансной томографии тем, кто в этом нуждается. Так было и в нынешнем году.
Продолжит развиваться комплекс информационных систем «Электронное правительство» (в том числе Портал госуслуг, набирающий все большую популярность). Финансирование по этой статье составит почти 6,5 млн рублей.
Наконец, 25,2 млн рублей в 2023 году выделят на компенсации по советским вкладам. Это больше, чем в нынешнем году. Компенсации смогут получить те, кто родился до конца 1950 года. Механизм прежний. Если вклад был менее 1 000 советских рублей, то выплачивается сумма в соотношении 1:1. Если же он составлял 1 000 советских рублей и больше, то будет выдана тысяча приднестровских рублей.