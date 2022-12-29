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В Молдове реализуют новые меры по искоренению йододефицитных заболеваний

В Молдове реализуют новые меры по искоренению йододефицитных заболеваний

В целях усиления мероприятий по профилактике йододефицита у населения Молдовы существующая нормативная база в области пищевой соли была приведена в соответствие с рекомендациями международных организаций. Соответствующее решение принял кабинет министров РМ, передает noi.md

Для достаточного поступления йода с пищей увеличено его количество в соли, предназначенной для продажи или использования в пищевой промышленности. Соответственно, в одном килограмме соли должно будет содержаться от 25 до 40 мг йода. Отметим, что недостаточное потребление йода связано с рядом патологий, таких как неврологические и эндокринные расстройства.

Еще одно положение заключается в разрешении переупаковки йодированной соли предприятиями пищевой промышленности с соблюдением четко установленных условий поддержания концентрации йода.

Также было принято решение, согласно которому при производстве хлебобулочных изделий, а также других изделий для организации питания в общеобразовательных учреждениях, медико-санитарных учреждениях, частях Национальной армии, пенитенциарных учреждениях, приемных семьях, общинных реабилитационных центрах и приютах, использовать только йодированную соль, кроме тех, которые подвергаются процессам созревания и консервации.

В то же время для снижения потребления соли – основного фактора риска сердечно-сосудистых заболеваний – были установлены поэтапные целевые показатели максимального уровня содержания соли в хлебобулочных изделиях, являющихся основным источником поступления соли в организм.

Так, с 1 июня 2023 года в 100 граммах продукта должно быть не более 1,5 грамма соли, а с 1 июня 2024 года – один грамм соли на 100 грамм продукта.
  • Сегодня, 10:59
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