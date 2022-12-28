Американские власти с 5 января вводят обязательное тестирование на коронавирус для тех, кто прибывает в страну из Китая. Об этом 29 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США,передаёт eadaily.com
«ЦКПЗ объявляет сегодня о том, что введет требование отрицательного теста на Covid-19 или документального подтверждения выздоровления [после перенесенного ковида] для авиапассажиров, которые осуществляют посадку на рейсы в Соединенные Штаты из КНР и специальных административных районов [КНР] Гонконг и Макао», — говорится в информации.
Сообщается, что требование вступит в силу с 00.01 по времени Восточного побережья США (08.01 мск) 5 января и будет обязательным для всех пассажиров в возрасте старше двух лет. Они должны будут показать отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не ранее чем за двое суток до вылета.
«Новые штаммы вируса SARS-CoV-2 продолжают появляться в разных странах мира. Однако сниженный уровень тестирования и информирования о случаях заражения в КНР, а также минимальный уровень обмена данными секвенирования генома вируса могут создать задержки в выявлении новых вызывающих беспокойство штаммов, если они появятся», — далее говорится в информации ЦКПЗ. Итальянские органы здравоохранения начнут тестировать всех прибывающих из Китая на коронавирус после того, как вирус был обнаружен почти у половины пассажиров двух рейсов в Милан, пишет Bloomberg.
Если будет обнаружен новый штамм, официальные лица могут ввести более строгие ограничения на поездки из Китая, отмечает агентство, сообщает Газета ru
По словам официального представителя министерства здравоохранения Германии Себастьяна Гельде, Берлин также «внимательно следит» за ситуацией в Китае.
«У нас нет никаких признаков того, что в Китае развилась более опасная мутация, которая привела бы к объявлению зоны варианта вируса, что привело бы к соответствующим ограничениям на поездки», — добавил он.