Dnestr.TV

 
0

Жительница Рима разожгла камин купонами на 20 тыс. евро, спрятанными мужем

Жительница Рима разожгла камин купонами на 20 тыс. евро, спрятанными мужем

Женщина из Рима зажгла камин в доме на Рождество с помощью почтовых купонов на сумму 20 000 евро, спрятанных ее мужем.

"Когда я увидел пламя, я был готов потерять сознание", - сказал мужчина, сообщает eurointegration.com.ua cо ссылкой на Il Messaggero.

"Я думал, что это безопасное место, куда воры никогда не заглянут. Моя жена не знала, что я спрятал там почтовые купоны. Каждый год перед тем, как разжигать огонь, мы их перекладывали", - объяснил мужчина свое решение спрятать деньги в камине.

Однако на этот раз он не успел вовремя, и 20 000 евро ушли на ветер.

Почтовые купоны могут быть как бумажными, так и электронными.

Те, кто их покупает, платят определенную сумму, на которую периодически начисляются проценты. Владелец может потребовать выплаты основной суммы в любое время, но проценты, как правило, начисляются по истечении 6-12 месяцев с момента подписки почтовых заказов.
  • Сегодня, 11:25
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Храм села Парканы. Праздничный концерт (полное видео)
  • Сергей Оболоник рассказал, что значит для нашей экономи ...
  • Жителям Молдовы посоветовали подготовить "тревожный че ...
  • В Бендерах показали документальный фильм "Мама для Юли ...
  • В Канаде разрешили однополые дуэты в парном катании и т ...
  • В Молдове готовятся поправки к Уголовному кодексу, пред ...
  • Задержан подозреваемый в убийстве тираспольской школьни ...
  • Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые ...
  • Молдова на 40-м месте в рейтинге самых сильных паспорто ...
  • Беляков: Российских миротворцев в Приднестровье пытаютс ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Храм села Парканы. Праздничный концерт (полное видео)
  • Сергей Оболоник рассказал, что значит для нашей экономи ...
  • Жителям Молдовы посоветовали подготовить "тревожный че ...
  • В Бендерах показали документальный фильм "Мама для Юли ...
  • В Канаде разрешили однополые дуэты в парном катании и т ...
  • В Молдове готовятся поправки к Уголовному кодексу, пред ...
  • Задержан подозреваемый в убийстве тираспольской школьни ...
  • Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые ...
  • Молдова на 40-м месте в рейтинге самых сильных паспорто ...
  • Беляков: Российских миротворцев в Приднестровье пытаютс ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна