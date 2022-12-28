Женщина из Рима зажгла камин в доме на Рождество с помощью почтовых купонов на сумму 20 000 евро, спрятанных ее мужем.
"Когда я увидел пламя, я был готов потерять сознание", - сказал мужчина, сообщает eurointegration.com.ua cо ссылкой на Il Messaggero.
"Я думал, что это безопасное место, куда воры никогда не заглянут. Моя жена не знала, что я спрятал там почтовые купоны. Каждый год перед тем, как разжигать огонь, мы их перекладывали", - объяснил мужчина свое решение спрятать деньги в камине.
Однако на этот раз он не успел вовремя, и 20 000 евро ушли на ветер.
Почтовые купоны могут быть как бумажными, так и электронными.
Те, кто их покупает, платят определенную сумму, на которую периодически начисляются проценты. Владелец может потребовать выплаты основной суммы в любое время, но проценты, как правило, начисляются по истечении 6-12 месяцев с момента подписки почтовых заказов.