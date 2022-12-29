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Минск потребовал от Киева наказать виновных в падении ракеты С-300

Минск потребовал от Киева наказать виновных в падении ракеты С-300

На территории Белоруссии зафиксировано падение ракеты, выпущенной со стороны Украины. Об этом сегодня, 29 декабря, сообщили местные СМИ.

В МИД Белоруссии вызвали посла Украины Игоря Кизима в связи с падением украинской ракеты системы С-300 на территории республики, ему выражен протест, передает БелТА со ссылкой на пресс-секретаря министерства Анатолия Глаза, сообщает РБК

«Сегодня силами ПВО Белоруссии была сбита над территорией Беллруссии украинская ракета комплекса С-300. Это очень серьезный инцидент. И белорусская сторона максимально серьезно к этому вопросу относится… В этой связи сегодня в МИД Белоруссии был вызван посол Украины Игорь Кизим, которому был заявлен решительный протест. Мы потребовали, чтобы украинская сторона провела тщательное расследование всех обстоятельств пуска указанной ракеты, привлекла к ответственности виновных и приняла исчерпывающие меры, чтобы не допустить повторения в будущем подобных инцидентов. Которые могут привести к катастрофическим последствиям для всех», — сказал Глаз.

При этом пресс-секретарь МИД Белоруссии не стал комментировать, было ли падение украинской ракеты провокацией, и призвал дождаться окончания следствия, передаёт eadaily.com

Ранее о том, что над территорией Белоруссии в районе 10 часов 29 декабря системами белорусских ПВО была сбита украинская ракета С-300, сообщало Минобороны республики. «Обломки [воздушной цели] обнаружены на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области. В ходе проверочных мероприятий предварительно установлено, что обломки принадлежат зенитной управляемой ракете С-300, выпущенной с территории Украины», — уточнили в ведомстве.

Военный комиссар Брестской области Олег Коновалов тогда заверил, что «волноваться жителям абсолютно незачем, такие случаи, к сожалению, бывают».

Позже Минобороны страны опубликовало видео, на котором командир одного из белорусских зенитных ракетных дивизионов ПВО рассказал подробности перехвата ракеты. По словам военнослужащего, около 10:00 средства радиолокационной разведки обнаружили воздушную цель, которая двигалась со стороны Украины. Цель была взята на боевое сопровождение и была уничтожена в районе агрогородка Горбаха после пересечения государственной границы Белоруссии и входа в ее воздушное пространство.

Судя по карте на видео Минобороны, ракета двигалась со стороны поселка Заболотье в Волынской области Украины.

  • Вчера, 19:04
  • DTV
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