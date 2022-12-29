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В Молдове отменят талон о ежегодном техосмотре автомобиля

В Молдове отменят талон о ежегодном техосмотре автомобиля

В Молдове будет оцифрован талон, который выдают по итогам технического осмотра транспортного средства. Правительство одобрило эти изменения, чтобы упростить процесс оформления автомобилей, проходящих проверку на пригодность к эксплуатации, передаёт esp.md

Согласно проекту, талон, который выдается сейчас, заменят на штрих-код, который будут наносить в отчет о прохождении периодического техосмотра. Это позволит сократить ежегодные эксплуатационные расходы Национального автотранспортного агентства (ANTA) и уполномоченных станций технического осмотра примерно на 6,5 млн леев.

В настоящее время стоимость талона составляет 10 леев. Ежегодно заказывается и приобретается более 650 000 талонов. В то же время, с 2019 по 2020 год ANTA утилизировало и уничтожило 77 000 неиспользованных талонов на сумму 314 924,66 леев.

Также введение штрих-кода позволит исключить ситуации, когда водители теряли талоны, и были вынуждены обращаться в пункты технического осмотра за новой наклейкой.

Данные из информационной системы «AUTOTEST», принадлежащей ANTA, доступны на платформе взаимодействия «MConnect», а органы, ответственные за регулирование дорожного движения, имеют доступ к информации о законности технического осмотра автотранспортных средств.

В то же время проект не исключает обязанности автовладельцев ежегодно проходить технический осмотр. За невыполнение этой обязанности, в соответствии с положениями Кодекса о правонарушениях, эксплуатация автомобиля может быть запрещена, а табличка с регистрационным номером изъята.

Проект планируется реализовать с 1 января 2023 года.
  • Вчера, 19:21
  • DTV
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