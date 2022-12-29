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В таможенное законодательство ПМР внесены поправки

В таможенное законодательство ПМР внесены поправки

В декабре был внесён ряд поправок в таможенное законодательство Приднестровья. Часть из них вступила в силу с 20 декабря, другая начнет действовать с 1 января.

Как сообщает официальный сайт государственного таможенного комитета ПМР, в частности, утверждено положение, которое уточняет, что основанием для принудительного взыскания является решение о зачёте сумм таможенных платежей, сформированное таможенным органом после истечения срока, установленного для исполнения требования.

Также в Таможенном кодексе (ТК) конкретизирован срок, с которого необходимо исчислять осуществление внешнеэкономической деятельности для получения индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом статуса уполномоченного оператора. Кроме того, уточнены основания для приостановления действия Свидетельства национального предприятия и его аннулирования.

В ТК введена норма, предусматривающая возможность осуществления таможенного декларирования товаров, перемещаемых отечественными физическими лицами и приобретённых для отечественных юридических лиц за наличную иностранную валюту без заключения внешнеэкономических договоров (контрактов) в местах, определяемых таможенными органами ПМР.

С 1 января 2023 года будет расширен перечень подакцизных товаров и транспортных средств, классифицируемых в товарных позициях ТН ВЭД 8702, 8704, 8711 (кроме 8711 60, 8711 90 000), с соответствующей регламентацией порядка ввоза и льгот. Соответствующие изменения внесены в законы «Об акцизах» и «О таможенном тарифе».

Ставки акцизов по этим товарам установлены на уровне ставок импортных таможенных пошлин. При этом планируется обнуление ставок ввозных таможенных пошлин на данные товары, установленных Постановлением Правительства ПМР от 30 сентября 2022 года № 360 «Об утверждении на 2023 год Таможенного тарифа на товары, импортируемые на территорию Приднестровской Молдавской Республики, и Товарной номенклатуры, применяемой при осуществлении внешнеэкономической деятельности».

  • Вчера, 19:27
  • DTV
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