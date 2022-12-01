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Штрафы за неправильную парковку во дворах

Штрафы за неправильную парковку во дворах

В Бендерах сотрудники милиции обходят дворы многоэтажных домов и выявляют нарушения правил остановки и стоянки транспортных средств, сообщает пресс-центр МВД.

Парковка на тротуарах, у подъездов, посреди двора – всё это создаёт неудобства местным жителям и затрудняет работу экстренных служб. В результате машины скорой помощи, пожарно-спасательные автомобили не могут проехать к месту вызова и оперативно оказать помощь.

Другое распространённое нарушение – самовольное перекрытие дворовых территорий. Жильцы некоторых многоэтажек без разрешения устанавливают перегородки на въезде во дворы и незаконно перекрывают предусмотренный сквозной проезд.

«Водители спецтранспорта: в частности, скорых и других экстренных служб, сталкиваются с тем, что они не могут добраться по кратчайшему пути до места назначения. Соответственно, время до оказания помощи населению увеличивается», - прокомментировала инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ УВД г. Бендеры Марина Визгунова.

За неправильную парковку во дворах (когда автомобиль создаёт препятствие для проезда) за время рейдовых мероприятий к админответственности было привлечено 10 водителей. Всех их ждёт штраф около 200 рублей ПМР.
  • Вчера, 20:59
  • DTV
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