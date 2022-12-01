В Бендерах сотрудники милиции обходят дворы многоэтажных домов и выявляют нарушения правил остановки и стоянки транспортных средств, сообщает пресс-центр МВД.
Парковка на тротуарах, у подъездов, посреди двора – всё это создаёт неудобства местным жителям и затрудняет работу экстренных служб. В результате машины скорой помощи, пожарно-спасательные автомобили не могут проехать к месту вызова и оперативно оказать помощь.
Другое распространённое нарушение – самовольное перекрытие дворовых территорий. Жильцы некоторых многоэтажек без разрешения устанавливают перегородки на въезде во дворы и незаконно перекрывают предусмотренный сквозной проезд.
«Водители спецтранспорта: в частности, скорых и других экстренных служб, сталкиваются с тем, что они не могут добраться по кратчайшему пути до места назначения. Соответственно, время до оказания помощи населению увеличивается», - прокомментировала инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ УВД г. Бендеры Марина Визгунова.
За неправильную парковку во дворах (когда автомобиль создаёт препятствие для проезда) за время рейдовых мероприятий к админответственности было привлечено 10 водителей. Всех их ждёт штраф около 200 рублей ПМР.