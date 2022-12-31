Украина за 10 месяцев 2022 года получила от западных партнеров более $ 31 млрд. Об этом в пятницу сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
«За 10 месяцев этого года Украина привлекла более $ 31 млрд от наших партнеров», — написал он в своем телеграм-канале. Премьер указал, что еще почти 200 млрд гривен (около $ 5,4 млрд) поступили в бюджет Украины за счет продажи военных облигаций, передает eadaily.com.
В конце мая глава Минфина Украины Сергей Марченко сообщал, что доходная часть бюджета Украины лишь на треть сформирована из внутренних источников, остальные две трети — за счет иностранных грантов и кредитов. По данным украинского премьера, бюджетный дефицит составлял $ 5 млрд ежемесячно. Однако в июле советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко указал, что в месяц для финансирования дефицита бюджета Украине нужно уже $ 9 млрд.
В начале ноября парламент Украины принял бюджет на 2023 год с рекордным дефицитом в размере $ 38 млрд. Бюджет предусматривает уровень инфляции 28%. При этом минимальная заработная плата и прожиточный минимум оставлены без изменений и составляют $ 186 и $ 72 соответственно. Согласно проекту бюджета, военные расходы превысят 18% ВВП. 25 октября президент Украины Владимир Зеленский предложил Западу покрыть дефицит бюджета Украины на сумму $ 38 млрд.
Пользователи Сети предложили проверить налоговую декларацию Зеленского.
Американские пользователи соцсетей поддержали предложение консервативного активиста и сторонника экс-президента США Дональда Трампа Винса Лэнгмана проверить налоговую декларацию президента Украины Владимира Зеленского.
Дело в том, что накануне Комитет по доходам и расходам палаты представителей конгресса США опубликовал налоговые декларации Трампа с 2015 по 2020 годы. Ранее бывший президент пытался воспрепятствовать публикации этих документов, пишет mk.ru.
"Может быть, теперь мы займемся налоговыми декларациями президента Зеленского?", - написал Лэнгман, когда документы Трампа все-таки были обнародованы.
В ответ один из комментаторов написал, что это было бы интересно.
Другой участник дискуссии с иронией предложил спросить о припрятанных деньгах Зеленского у швейцарских банкиров.