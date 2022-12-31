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Украина получила от стран Запада более 31 млрд долларов за 2022 год

Украина получила от стран Запада более 31 млрд долларов за 2022 год

Украина за 10 месяцев 2022 года получила от западных партнеров более $ 31 млрд. Об этом в пятницу сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

«За 10 месяцев этого года Украина привлекла более $ 31 млрд от наших партнеров», — написал он в своем телеграм-канале.
Премьер указал, что еще почти 200 млрд гривен (около $ 5,4 млрд) поступили в бюджет Украины за счет продажи военных облигаций, передает eadaily.com.

В конце мая глава Минфина Украины Сергей Марченко сообщал, что доходная часть бюджета Украины лишь на треть сформирована из внутренних источников, остальные две трети — за счет иностранных грантов и кредитов. По данным украинского премьера, бюджетный дефицит составлял $ 5 млрд ежемесячно. Однако в июле советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко указал, что в месяц для финансирования дефицита бюджета Украине нужно уже $ 9 млрд.

В начале ноября парламент Украины принял бюджет на 2023 год с рекордным дефицитом в размере $ 38 млрд. Бюджет предусматривает уровень инфляции 28%. При этом минимальная заработная плата и прожиточный минимум оставлены без изменений и составляют $ 186 и $ 72 соответственно. Согласно проекту бюджета, военные расходы превысят 18% ВВП. 25 октября президент Украины Владимир Зеленский предложил Западу покрыть дефицит бюджета Украины на сумму $ 38 млрд.

Пользователи Сети предложили проверить налоговую декларацию Зеленского.

Американские пользователи соцсетей поддержали предложение консервативного активиста и сторонника экс-президента США Дональда Трампа Винса Лэнгмана проверить налоговую декларацию президента Украины Владимира Зеленского.

Дело в том, что накануне Комитет по доходам и расходам палаты представителей конгресса США опубликовал налоговые декларации Трампа с 2015 по 2020 годы. Ранее бывший президент пытался воспрепятствовать публикации этих документов, пишет mk.ru.

"Может быть, теперь мы займемся налоговыми декларациями президента Зеленского?", - написал Лэнгман, когда документы Трампа все-таки были обнародованы.

В ответ один из комментаторов написал, что это было бы интересно.

Другой участник дискуссии с иронией предложил спросить о припрятанных деньгах Зеленского у швейцарских банкиров.

  • Сегодня, 12:10
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