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Как в наступившем 2023 году гражданину Молдовы без проблем попасть в ЕС

Как в наступившем 2023 году гражданину Молдовы без проблем попасть в ЕС
Фото: Пограничная служба РМ

С ноября 2023 года въезд для граждан Молдовы в Евпропейский Союз будет разрешен лишь после авторизации по системе ETIAS (European Travel Information and Authorization System), сообщает kp.md ссылаясь на тг-канал sobes.md

Это виза?

Нет, это разрешение на три года на пребывание в течение 90 дней. В течение этого периода таким гражданам не разрешено работать или учиться, но они могут участвовать в деятельности, связанной с бизнесом и туризмом.

Это платно?

Да, стоимость регистрации составляет 7 евро для взрослых старше 18 лет. Для детей младше 18 лет авторизация бесплатна. Регистрацию можно будет оплатить дебетовой или кредитной картой. Сразу же после завершения оплаты система ETIAS начнет обработку.

На какой срок оформляется ETIAS?

В случае одобрения авторизация ETIAS может быть выдана на 3 лет, или пока не истечет срок действия вашего паспорта. Какой срок вы получите авторизацию – первый или второй период – будет зависеть от оценки системой вашей информации и степени риска.

  • Вчера, 21:23
  • DTV
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