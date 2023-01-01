Мэр украинского Днепропетровска Борис Филатов предложил отказаться от салата оливье и селедки под шубой как от советских привычек.
"Честно скажу, что я уже не могу жрать эти оливье и "шубу", потому что третий день пошел. Поэтому есть предложение. Давайте будем постепенно отказываться от этих советских привычек. Это если по-честному и на самом деле "прочь от Москвы", — написал Филатов в своем Telegram-канале.
Градоначальник отметил, что готов "душу отдать" за холодец с горчицей, которые он "может неделю жрать".
На Украине уже много лет ведут борьбу со всем советским и русским, называя этот процесс декоммунизация. В ее рамках в стране переименовали многие улицы и даже целые города, запретили русские язык и школы, а также ведут против Москвы кулинарную войну.
В частности, в стране предлагают отказаться от "советских пережитков" в виде блюд типа "Оливье", а оставить только "чисто украинские". Таким в стране считают, например, борщ, несмотря на отсутствие доказательств его национального происхождения.