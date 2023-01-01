С 1 января 2023 года в Приднестровье вырос тариф на все республиканские перевозки. Как сообщила «Новостям Приднестровья
» директор ОАО «Автостанции Приднестровья» Олеся Урсул, тариф увеличился на 3 копейки с 0,72 до 0,75 руб. за 1 км.
«Это связано с тем, что до марта прошлого года тарифы не поднимались больше 4-х лет. При этом дорожает топливо, уровень инфляции значительно повысился, расходы перевозчиков по тому же ремонту транспорта, потому что необходимо завозить детали. То есть всё вокруг дорожает, а тарифы старались максимально сдерживать на минимальном уровне», - объяснила она.
Напомним, что в марте 2022 года тариф на перевозку пассажиров был повышен с 0,63 до 0,72 руб. за 1 км. По словам директора ОАО «Автостанции Приднестровья», уже тогда наблюдалась необходимость в большем росте тарифа, но было принято решение не создавать слишком большую нагрузку на население. Поэтому производится поэтапное повышение тарифа.
«Всё связано с ценами, все прекрасно видят, что происходит вокруг. Сейчас топливо более-менее стабилизировалось, но есть существенные проблемы с дизелем, а у многих перевозчиков транспорт именно на дизеле, в Молдове дизель подорожал. Все видят эти расходы, но при этом многие годы тариф сдерживался, поэтому в этом году и произошло такое незначительное повышение», - резюмировала Олеся Урсул.