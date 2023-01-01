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Европарламент начал процедуру лишения двух депутатов неприкосновенности из-за коррупции

Европарламент начал процедуру лишения двух депутатов неприкосновенности из-за коррупции
Фото: открытые источники. Председатель Европарламента Роберта Метсола.

В пресс-релизе ЕП не уточняется, о каких депутатах идет речь, однако иммунитета, скорее всего, лишатся лица, замешанные в коррупционном скандале вокруг чемпионата мира по футболу в Катаре

Председатель Европарламента Роберта Метсола инициировала процедуру лишения двух депутатов иммунитета по обвинениям в коррупции со стороны правоохранительных органов Бельгии, сообщает ТАСС.

"Председатель Метсола инициировала срочную процедуру лишения двух депутатов Европейского парламента иммунитета по запросу бельгийских судебных органов, - говорится в пресс-релизе Европарламента, опубликованном в понедельник. - Уже были приняты первые меры процедурного характера, председатель объявит об этом на пленарном заседании 16 января, затем запрос будет передан в комитет по правовым вопросам для принятия соответствующего решения".

В документе не уточняется, о каких депутатах идет речь, однако иммунитета, скорее всего, лишатся лица, замешанные в коррупционном скандале вокруг чемпионата мира по футболу в Катаре. Он разразился 9 декабря, когда бельгийская полиция провела десятки обысков в Брюсселе и арестовала четырех человек, включая заместителя председателя Европарламента Еву Кайли. Бельгийская прокуратура сообщила, что фигуранты расследования "подозреваются в выплате крупных денежных сумм или предложении значительных подарков третьим лицам, имеющим политическую и/или стратегическую позицию, позволяющую оказывать влияние на решения Европейского парламента". Цель состояла в том, чтобы улучшить имидж Катара в ЕС в преддверии чемпионата мира по футболу 2022 года.

Среди подозреваемых много итальянцев - как нынешних, так и бывших евродепутатов. Ключевую роль в организации контактов следователи приписывают Антонио Панцери, который занимал должность евродепутата с 2004 по 2019 год. Он избирался сначала от левоцентристской коалиции, а затем от Демократической партии.

Кроме того, евродепутатов подозревают в связях с Марокко. Как ранее писал немецкий журнал Der Spiegel, марокканская служба внешней разведки якобы наняла группу, включающую и члена Европарламента Андреа Коццолино, для оказания влияния на социал-демократическую группу в Европарламенте еще в 2019 году.
  • Вчера, 21:07
  • DTV
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