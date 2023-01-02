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В Эстонии хотят внедрить систему продовольственных карточек для малоимущих

В Эстонии хотят внедрить систему продовольственных карточек для малоимущих
На фото: город Таллин

Министерство социальных дел Эстонии готовится внедрить систему продовольственных карточек для малоимущих с загруженной на них суммой денег, на которые они смогут купить продукты по своему вкусу, сообщила в понедельник глава отдела готовности к кризисам министерства Теа Варрак.

По данным минсоцдел, сейчас помощь малоимущим распределяется через Продуктовый банк, собирающий в магазинах непроданные продукты, а также пожертвования от частных лиц, и передающий их социальным работникам и благотворительным организациям, которые распределяют продукты среди нуждающихся. При этом люди, зачастую, получали продуктовые наборы, в которых были продукты, которые им были не нужны, передает ria.ru.

"В 2023 году министерство хочет внедрить более гибкую и удобную систему электронных продуктовых карточек, на которые ежеквартально будет переводиться определенная сумма. Эти деньги человек сможет использовать, самостоятельно выбирая в любом магазине сети, выигравшей государственный тендер, продовольственные товары и товары первой необходимости по своему усмотрению", - сказала Варрак изданию "МК-Эстония".

По ее словам, продуктовые карточки на 30 евро будут выдаваться один раз в квартал. "Здесь действуют те же критерии, что действовали прежде для получения продовольственной помощи. Карточки будут выданы получателям прожиточного пособия, ходатайствовавшим о нем, получателям компенсаций от местного самоуправления и еще ряду лиц", - пояснила Варрак.

Она добавила, что используя продуктовую карточку, можно приобрести продукты питания и товары первой необходимости, например гигиенические товары. Невозможно будет приобрести табачные и алкогольные изделия, а также лотерейные билеты.

На вопросы, а что же будет с Продуктовым банком, будет ли он параллельно заниматься раздачей продуктов нуждающимся, специалист ответила:

"Продуктовый банк распределяет не только закупаемую государством помощь, но и ту, что жертвуют ему частные лица и организации. Скорее всего, эта система не изменится, но на этот вопрос лучше смогут ответить представители Продуктового банка. Продуктовые карточки со средствами, выплачиваемые государством, можно будет использовать только в сети магазинов, победившей в тендере, а также в партнерских магазинах этой сети".
  • Вчера, 21:30
  • DTV
  • Просмотров: 33
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