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Экс-советник Трампа поставил под вопрос членство Турции в НАТО

Экс-советник Трампа поставил под вопрос членство Турции в НАТО

Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Дональда Трампа Джон Болтон предложил поставить в 2023 году под вопрос членство Турции в НАТО в случае переизбрания Тайипа Эрдогана.

"Финляндия и Швеция приняли ошеломляющее решение вступить в НАТО, но торговые и военные партнеры России все еще не покинули её в трудную минуту, к сожалению, включая Турцию, чье членство в НАТО должно быть под вопросом в 2024 году, если президент Эрдоган, вероятно, обманным путем, будет переизбран", - говорится в статье Болтона на сайте издания Telegraph, передает ria.ru.

Экс-советник Белого дома по национальной безопасности также обвинил Германию в неисполнении обещания об увеличении расходов на оборону.

"Регулярный оборонный бюджет Германии на 2023 год будет меньше, чем на 2022 год", - написал Болтон.

При этом он добавил, что затягивание конфликта на Украине будет способствовать усилению напряженности в странах Запада.
  • Сегодня, 12:18
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