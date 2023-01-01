Dnestr.TV

 
0

В Румынии реконструируют завод советских времен по производству боеприпасов

В Румынии реконструируют завод советских времен по производству боеприпасов

Германия будет софинансировать реконструкцию и расширение завода советских времен в Румынии для производства как снарядов стандарта НАТО, так и типов, совместимых с оружием советского стандарта, используемых Украиной.

Американское издание The Wall Street Journal цитирует немецких и румынских официальных лиц, заявивших, что проект может быть обнародован к концу этого месяца. Американские журналисты не сообщили подробностей о местонахождении фабрики и ее владельце, сообщает point.md ссылаясь на newsweek.ro

Решение принято на фоне кризиса боеприпасов и вооружений в Европе. Старый континент, в котором находятся некоторые из крупнейших мировых производителей оружия, изо всех сил пытается произвести достаточное количество боеприпасов для Украины и самой Европы, что ставит под угрозу обороноспособность НАТО и поддержку Киева, сообщили официальные лица и руководители отрасли, пишет Wall Street Journal.

Отсутствие производственных мощностей, нехватка квалифицированных рабочих, пробелы в цепочке поставок, высокие финансовые затраты и даже экологические нормы сдерживают усилия по увеличению производства.

Военная судьба Украины зависит от европейских стран, таких как Германия, которые позволили своей оборонной промышленности атрофироваться в мирное время и изо всех сил пытаются наверстать упущенное, сосредоточившись на обеспечении энергоснабжения.

Украина борется с российским вторжением, расходуя боеприпасы невиданными со времен Второй мировой войны темпами. По словам экспертов и представителей разведки, киевские силы выпускали около 6000 артиллерийских снарядов в день, и сейчас у них закончились зенитные ракеты из-за непрекращающихся российских авиаударов.

Украина ежемесячно использует до 40 000 155-мм артиллерийских снарядов калибра НАТО, в то время как весь годовой объем производства таких снарядов в Европе составляет около 300 000, по словам Михала Стрнада, владельца чешской компании Czechoslovak Group AS, которая производит около 30% европейской продукции таких снарядов.
  • Сегодня, 12:27
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Сергей Оболоник рассказал, что значит для нашей экономи ...
  • В Бендерах показали документальный фильм "Мама для Юли ...
  • В Канаде разрешили однополые дуэты в парном катании и т ...
  • В Молдове готовятся поправки к Уголовному кодексу, пред ...
  • Задержан подозреваемый в убийстве тираспольской школьни ...
  • Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые ...
  • Молдова на 40-м месте в рейтинге самых сильных паспорто ...
  • Беляков: Российских миротворцев в Приднестровье пытаютс ...
  • Арбитражный суд ПМР аннулировал лицензии "Линксервиса ...
  • Внимание: фейки!

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Сергей Оболоник рассказал, что значит для нашей экономи ...
  • В Бендерах показали документальный фильм "Мама для Юли ...
  • В Канаде разрешили однополые дуэты в парном катании и т ...
  • В Молдове готовятся поправки к Уголовному кодексу, пред ...
  • Задержан подозреваемый в убийстве тираспольской школьни ...
  • Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые ...
  • Молдова на 40-м месте в рейтинге самых сильных паспорто ...
  • Беляков: Российских миротворцев в Приднестровье пытаютс ...
  • Арбитражный суд ПМР аннулировал лицензии "Линксервиса ...
  • Внимание: фейки!
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна