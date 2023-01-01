Германия будет софинансировать реконструкцию и расширение завода советских времен в Румынии для производства как снарядов стандарта НАТО, так и типов, совместимых с оружием советского стандарта, используемых Украиной.
Американское издание The Wall Street Journal цитирует немецких и румынских официальных лиц, заявивших, что проект может быть обнародован к концу этого месяца. Американские журналисты не сообщили подробностей о местонахождении фабрики и ее владельце, сообщает point.md ссылаясь на newsweek.ro
Решение принято на фоне кризиса боеприпасов и вооружений в Европе. Старый континент, в котором находятся некоторые из крупнейших мировых производителей оружия, изо всех сил пытается произвести достаточное количество боеприпасов для Украины и самой Европы, что ставит под угрозу обороноспособность НАТО и поддержку Киева, сообщили официальные лица и руководители отрасли, пишет Wall Street Journal.
Отсутствие производственных мощностей, нехватка квалифицированных рабочих, пробелы в цепочке поставок, высокие финансовые затраты и даже экологические нормы сдерживают усилия по увеличению производства.
Военная судьба Украины зависит от европейских стран, таких как Германия, которые позволили своей оборонной промышленности атрофироваться в мирное время и изо всех сил пытаются наверстать упущенное, сосредоточившись на обеспечении энергоснабжения.
Украина борется с российским вторжением, расходуя боеприпасы невиданными со времен Второй мировой войны темпами. По словам экспертов и представителей разведки, киевские силы выпускали около 6000 артиллерийских снарядов в день, и сейчас у них закончились зенитные ракеты из-за непрекращающихся российских авиаударов.
Украина ежемесячно использует до 40 000 155-мм артиллерийских снарядов калибра НАТО, в то время как весь годовой объем производства таких снарядов в Европе составляет около 300 000, по словам Михала Стрнада, владельца чешской компании Czechoslovak Group AS, которая производит около 30% европейской продукции таких снарядов.