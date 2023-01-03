Молдавско-украинскую границу за минувшую неделю пересекли более 42 тысяч украинцев, сообщается на сайте пограничной полиции Молдовы.
"С 26 декабря 2022 года по 1 января 2023 года границу Молдовы пересекли 201 760 иностранцев. Касательно украинцев, за неделю суммарно в республику въехали 42 783 человека", - отметили в пограничном ведомстве.
Во въезде в страну отказали 218 иностранцам.
Самой "активной" была граница с Румынией – 55% от общего числа пересечений, 29% пришлось на пункты пропуска, расположенные на границе с Украиной, и еще 16% на КПП в Кишиневском международном аэропорту.
По данным МВД, с начала российской спецоперации на Украине на территории Молдовы побывали более 650 тысяч беженцев. Свыше 80 тысяч до сих пор остаются в республике, 10,3 тысячи из них запросили убежища.