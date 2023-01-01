В социальных сетях появилась очередная фейковая публикация – поддельный скриншот страницы сайта «Новостей Приднестровья».
На этот раз использовалась реальная новость от 31 декабря 2022 года о смертельном ДТП в Рыбнице. Однако изначальный текст был видоизменён: в фальшивке, которая теперь датируется 1 января, сообщается о том, что в попавшей в аварию машине находились военнослужащие ОГРВ, что не соответствует действительности.
В информагентстве официально заявляют, что не публиковали подобных материалов и сообщений. Этот и другие аналогичные скриншоты являются не чем иным, как подделкой, осуществленной при помощи технических средств.
Информационное агентство настоятельно просит читателей быть внимательными и доверять только материалам, размещенным на официальном сайте novostipmr.com или в официальных группах информационного агентства в социальных сетях и мессенджерах.
Если вы видите публикацию в посторонней группе или чате со ссылкой на «Новости Приднестровья», которая вызывает у вас сомнения, вы можете проверить подлинность данного сообщения, зайдя на сайт или в телеграм-канал t.me/novostipmrcom.
Будьте внимательны, не поддавайтесь на провокации и не доверяйте фейковым новостям.