Путеводитель Lonely Planet включил возобновленный в ноябре 2022 года железнодорожный маршрут Кишинев-Киев в список лучших маршрутов Европы, которым стоит воспользоваться в 2023 году. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Даниел Водэ, сообщает newsmaker.md
В статье Lonely Planet о лучших железнодорожных маршрутах, которыми стоит воспользоваться в 2023 году, отмечается, что, скорее всего, туристы из-за пределов Украины не скоро смогут проехаться на поезде «Кишинев-Киев». Тем не менее, как отмечают авторы статьи, нельзя не приветствовать возобновление железнодорожного сообщения в стране, охваченной войной.
Также авторы отмечают станцию в Унгенах, где останавливается поезд. «Оттуда можно добраться до Ясс в Румынии. Местный аэропорт стал ключевым пунктом отправления для украинских беженцев», — говорится в статье.
«Наиболее захватывающее на этом маршруте — увидеть повседневную жизнь Украины, где поезда — это спасательный круг для страны», — считают в Lonely Planet.
В список Lonely Planet вошли также железнодорожные маршруты из Вены в итальянскую Специю, из Праги в Цюрих через Лейпциг и Дрезден, скоростные поезда Испании и другие.