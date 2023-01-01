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Железнодорожный маршрут Кишинев-Киев попал в список лучших маршрутов Европы в 2023 году

Железнодорожный маршрут Кишинев-Киев попал в список лучших маршрутов Европы в 2023 году

Путеводитель Lonely Planet включил возобновленный в ноябре 2022 года железнодорожный маршрут Кишинев-Киев в список лучших маршрутов Европы, которым стоит воспользоваться в 2023 году. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Даниел Водэ, сообщает newsmaker.md

В статье Lonely Planet о лучших железнодорожных маршрутах, которыми стоит воспользоваться в 2023 году, отмечается, что, скорее всего, туристы из-за пределов Украины не скоро смогут проехаться на поезде «Кишинев-Киев». Тем не менее, как отмечают авторы статьи, нельзя не приветствовать возобновление железнодорожного сообщения в стране, охваченной войной.

Также авторы отмечают станцию в Унгенах, где останавливается поезд. «Оттуда можно добраться до Ясс в Румынии. Местный аэропорт стал ключевым пунктом отправления для украинских беженцев», — говорится в статье.

«Наиболее захватывающее на этом маршруте — увидеть повседневную жизнь Украины, где поезда — это спасательный круг для страны», — считают в Lonely Planet.

В список Lonely Planet вошли также железнодорожные маршруты из Вены в итальянскую Специю, из Праги в Цюрих через Лейпциг и Дрезден, скоростные поезда Испании и другие.

  • Сегодня, 09:12
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