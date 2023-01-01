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Молдова заняла 62 строчку в рейтинге самых счастливых стран мира

Молдова заняла 62 строчку в рейтинге самых счастливых стран мира
фото: Sputnik. Мирослав Ротарь. Участники парада национальной одежды

Молдова оказалась на 62 месте в рейтинге самых счастливых стран мира World Happiness Report 2022, ежегодно составляемом под эгидой ООН. Cоседняя Румыния заняла 28 место, а Украина — 98.

Самой счастливой страной пятый год подряд стала Финляндия. Далее следуют Дания, Исландия, Швеция и Нидерланды. В десятку стран, где население чувствует себя счастливым, также вошли Люксембург, Швейцария, Норвегия, Израиль и Новая Зеландия. Последнее место в рейтинге 146 стран занял Афганистан.

Молдова в этом году оказалась на 62 месте, между Таиландом и Ямайкой.

Замыкают рейтинг из 146 стан Афганистан, Ливан, Зимбабве, Руанда и Ботсвана.

Доклад о мировом счастье, который публикуют с 2012 года, основан на собственной оценке людьми своего счастья, а также на экономических и социальных показателях: ожидаемой продолжительности жизни, уровня безработицы, социальной поддержки, коррупции, инфляции, уровня ВВП и миграции, которые влияют на то, насколько комфортно людям жить в своей стране. Кроме того, учитывают уровень счастья и благополучия мигрантов, так как, по мнению составителей рейтинга, уровень счастья всей страны коррелирует с тем, насколько хорошо там живется приезжим.

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  • Сегодня, 09:44
  • DTV
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