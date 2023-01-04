В январе закупочная стоимость природного газа, поставляемого в Молдову ПАО "Газпром", составит 1230 долларов США за 1000 кубометров. Об этом сообщил председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан, передаёт sputniknews.ru
"Согласно формуле определения закупочной цены, окончательное ее значение будет определено после 10 января текущего года", – написал Чебан в своем Telegram-канале.
Он также уточнил, что газ от российского поставщика в полном объеме будет направлен ООО "Тираспольтрансгаз", в том числе для производства электричества для Правобережья Республики Молдова.
Ранее Вадим Чебан рассказал о работе АО "Молдовагаз" в 2022 году и о том, как далее будет работать компания.
На сегодняшний день ситуация на газовом рынке Молдовы и перспективы работы АО "Молдовагаз" более стабильные и предсказуемые, чем год назад. Об этом заявил глава АО "Молдовагаз" Вадим Чебан в интервью экономическому обозрению "Логос-пресс".
"Как бы парадоксально это не звучало, но объяснение тому простое – год назад была неопределенность по многим направлениям нашей работы. Не было ясности, будем ли мы получать газ в полном объеме и по какой цене", – сказал Чебан.
Он отметил, что возглавляемой им компании, несмотря на все трудности, все же удалось выполнить свою основную задачу – обеспечить бесперебойную подачу газа потребителям. В этом, по словам Чебана, "огромная заслуга правительства, Министерства инфраструктуры и регионального развития, госкомпании "Энергоком", НАРЭ и многих других структур, вовлеченных в этот процесс".
Чебан также сообщил, что в 2023 году АО "Молдовагаз" ждет реорганизация управления компанией в рамках 3-го энергопакета, хотя пришлось "приостановить некоторые проекты по модернизации предприятия".
"Если сейчас у нас вертикально интегрированная система подчиненности структурных подразделений "Молдовагаза", то с июля должны перейти на горизонтальное взаимодействие юридически самостоятельных предприятий отрасли. По сути, "Молдовагаз" превратится в холдинг. И мы сейчас активно готовимся к работе в новых условиях", – сказал Чебан.
Он также отметил положительное влияние ГП "Энергоком" на положение на газовом рынке Молдовы, а возросшая роль госпредприятия открыла "новые возможности для решения серьезных задач... по обеспечению страны природным газом".
"Наличие такой компании, как "Энергоком", позволяет правительству принимать оперативные меры в плане закупок газа и покрытия финансовых разрывов, чтобы мы могли вовремя оплачивать текущее потребление топлива", – отметил Чебан.
По его словам, положительная роль "Энергокома" связана и с проблемой санкций, а также "политизацией определенных вещей и возможными имиджевыми потерями".
"Не все компании в Европе смогли бы работать напрямую с "Молдовагазом" с учетом того, что у нас основной акционер – "Газпром". Или те же деньги от ЕБРР на закупки газа правительство не могло предоставить непосредственно нам", – подчеркнул глава "Молдовагаза".
На сегодняшний день "Молдодвагаз" наладил успешные взаимоотношения с "Энергокомом" как транспортировщик и дистрибьютор с поставщиком топлива, отметил Чебан.
По его мнению, как минимум до апреля 2023 года "Молдодвагаз" будет закупать газ у "Энергокома" для обеспечения правобережной части Молдовы, а топливо от "Газпрома" будет направляться в Приднестровье.
"Это необходимо для выработки электроэнергии на Молдавской ГРЭС, чтобы мы могли покупать ее по приемлемым ценам. Ситуация может измениться только в том случае, если "Газпром" увеличит поставки газа в Молдову. Такой вариант тоже нельзя исключать", – подчеркнул Чебан.
Напомним, ранее Кишинев и Тирасполь договорились о продлении до конца января контракта, согласно которому природный газ, поступающий в Молдову из России, будет в полном объеме поступать на левый берег. При этом МолдГРЭС будет поставлять электроэнергию в Правобережье по ранее установленной цене в 73 доллара за МВт/ч.