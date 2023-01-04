Примерно в 20:40 во вторник, 3 января, в дежурную часть ОВД поступил звонок. Житель многоэтажки по ул. Мичурина сообщил: он заминировал дом, находится в своей квартире с гранатой в руках, готов привести в действие боеприпас. Каких-либо требований не выдвигал, говорится в сообщении пресс-службы МВД ПМР.
Сотрудники наружных служб прибыли на место, оцепили прилегающую к зданию территорию. Правоохранители убедили злоумышленника открыть им дверь. При задержании он не оказывал сопротивления. В его руках ничего не было. Ранее судимый мужчина 45 лет находился в состоянии опьянения. Сказал, что просто пошутил.
Сапёры обследовали квартиру и дом, каких-либо взрывоопасных предметов не обнаружили.
По данному факту рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. В причинах и обстоятельствах произошедшего разбираются следственные органы. По результатам расследования будет дана правовая оценка действиям задержанного.