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Несчастный случай в Тирасполе

Несчастный случай в Тирасполе

Несчастный случай произошел в Тирасполе утром 5 декабря. На единый номер спасения 101 поступило сообщение от сотрудников октябрьского РОВД: пенсионерка получила сильные ожоги тела.

Инспектор госпожнадзора выяснил: женщина 1953 года рождения вымыла голову. Высушить решила над газовой конфоркой. В какой-то момент загорелись волосы, а после и одежда на ней. Супруг 70-летней пенсионерки позвонил в милицию и скорую и принялся самостоятельно тушить воспламенившиеся на жене вещи. Накинув на неё плед, он смог погасить огонь.

Пенсионерку доставили в реанимацию Республиканской клинической больницы с 65% ожогов тела. Мужчина получил незначительные ожоги кистей рук. От госпитализации он отказался.

Состояние пострадавшей врачи оценивают как крайне тяжёлое, говорится в сообщении пресс-службы МВД ПМР.

  • Вчера, 19:01
  • DTV
  • Просмотров: 61
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