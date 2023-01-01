Несчастный случай произошел в Тирасполе утром 5 декабря. На единый номер спасения 101 поступило сообщение от сотрудников октябрьского РОВД: пенсионерка получила сильные ожоги тела.
Инспектор госпожнадзора выяснил: женщина 1953 года рождения вымыла голову. Высушить решила над газовой конфоркой. В какой-то момент загорелись волосы, а после и одежда на ней. Супруг 70-летней пенсионерки позвонил в милицию и скорую и принялся самостоятельно тушить воспламенившиеся на жене вещи. Накинув на неё плед, он смог погасить огонь.
Пенсионерку доставили в реанимацию Республиканской клинической больницы с 65% ожогов тела. Мужчина получил незначительные ожоги кистей рук. От госпитализации он отказался.
Состояние пострадавшей врачи оценивают как крайне тяжёлое, говорится в сообщении пресс-службы МВД ПМР.