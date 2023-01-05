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Украину не позвали на саммит G20 в Нью-Дели

Украину не позвали на саммит G20 в Нью-Дели

Официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи заявил, что Украины нет в числе приглашенных стран на саммит G20. Индия проведет в Нью-Дели крупнейший политический форум в сентябре, сообщает mk.ru

Члены G20 и специально приглашенные страны были объявлены, отметил он. «И я не думаю, что Украина в этом списке, - сказал он в ходе брифинга, пообещав, что если будут какие-либо изменения, то он обязательно поделится новой информацией по этому вопросу.

Индия с 1 декабря приняла председательство в G20 и будет в этом качестве один год - по 30 ноября 2023-го. Саммит «большой двадцатки» на уровне глав государств и правительств запланирован в Нью-Дели на 9-10 сентября 2023 года.

  • Вчера, 20:21
  • DTV
  • Просмотров: 52
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