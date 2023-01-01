Французские физики рассчитали скорость вылета пробки во время вскрытия бутылки шампанского. Также они объяснили происхождение «дымка», который появляется из горлышка после «выстрела», передаёт mir24.tv
Ученые из Реймского университета Шампань Арденны выяснили, что газ из открытой бутылки шампанского выходит со сверхзвуковой скоростью. Им удалось определить это при помощи съемки на специальное оборудование.
Благодаря уникальным кадрам они увидели, что во многих случаях открытия появлялась небольшая горизонтальная линия, параллельная горлышку.
Исследователи заключили, что это ударная волна, при которой газ выстреливает из бутылки со сверхзвуковой скоростью в течение тысячной доли секунды после открытия. Они сравнили это со взлетом ракеты.
А дымок около горлышка возникает из-за того, что углекислый газ из шампанского превращается в кристаллы сухого льда.