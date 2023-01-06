В пятницу 6 января 2023 года вечером, накануне Рождества Христова, отмечают праздник, получивший название сочельник. 6 января – особенный день, в который заканчивается Рождественский пост, длящийся сорок дней.
На сочельник взрослым необходимо воздержаться от приема пищи и пить только воду до восхода первой звезды (18 часов). Первая звезда символизирует ту яркую звезду, однажды оповестившую жителей земли, что на свет появился Спаситель, Сын Божий.
Рождественский сочельник 6 января: что можно есть?
Название праздника связано со сладкой кашей, которую принято ставить в этот день на стол. Называется каша сочиво или кутья. Готовят её из риса или пшеницы. Добавляют в блюдо мёд, мак, орехи и сухофрукты. Наши предки начинали сочивом практически все трапезы в период с Рождества до Крещения. Ещё сочиво принято кушать на похоронах и поминках, только в этом случае состав блюда немного меняется.
В застолье на сочельник по возможности должны принимать участие все члены семьи. Стол застилают белой скатертью из натуральной ткани. Под неё кладут сено, символизирующее ясли, на которых лежал Иисус после рождения.
Кроме сочива на столе обязательно присутствует запечная или отварная рыба, борщ или грибной суп, кисель или густой компот. Всего блюд должно быть 13. Это число обозначает Иисуса и его 12 апостолов.
Стол украшают еловыми ветвями, свечами, ленточками. На него ставят праздничную посуду. Если не получается приготовить 13 блюд, то можно воспользоваться заготовками на зиму. Поставьте на стол маринованные огурцы и помидоры, капусту, консервированные салаты.
Трапеза 6 января должна быть безалкогольной, а пища – постной (жаренной или заправленной растительным маслом). В состав блюд не должны входить молоко и мясо.
Часто люди задаются вопросом, почему на столе обязательно должны быть кутья, кисель и рыба. Каждое из этих блюд имеет своё значение:
зерно (рис или пшено) в каше – зарождения новой жизни;
кисель или компот, в которые входят зрелые плоды – полное созревание жизни и её завершение;
рыба на греческом языке звучит как «ихтиос»; это название связывают с именем Христа, появившегося много лет назад в этот день на свет.
Обычаи и традиции дня 6 января
У православных христиан трапеза 6 января всегда начинается с приёма кутьи. После ужина принято раздавать подарки. Наши предки дарили друг другу их именно под Рождество, а не в новогоднюю ночь, как это принято сейчас.
Хорошим обычаем в этот день считаются танцы вокруг елки, особенно на открытом воздухе. Ещё после ужина начинаются рождественские колядки. В основном колядовать ходят дети и молодёжь. В колядках принято прославлять Иисуса, поздравлять хозяев дома с его рождением и просить угощения.
Для верующих людей обязательным является посещение Рождественского богослужения. Для людей, желающих причаститься, предписывается строгое постное меню – сухоядение (хлеб, фрукты, овощи и чай).
Народные приметы на 6 января 2023 года
Плохим знаком было, когда в доме засыпали, чтобы этого не случилось, хозяева если и ложились на кровать, то в праздничной одежде, чтобы не заснуть. При этом старшее поколение и состоящие в браке старались из дому не выходить лишний раз — плохая примета, которая не несет ничего хорошего.
Для свободной девушки и парня было хорошей приметой чихнуть во время праздничного ужина. Девушка в таком случае в грядущем году выйдет замуж, а парень станет хорошим казаком. При этом если такое случится, отцы иногда дарили своим детям подарки: девушкам — теленка, а парням — жеребенка.
Также хозяева радовались, когда в этот вечер приходили в гости одинокие и неприкаянные люди, это означало, что в грядущем году в семье будет счастье, радость и достаток. Поэтому таких гостей щедро одаривали и угощали.
Так как в Сочельник готовились к Рождеству, то старались всю еду приготовить к празднику еще до восхода Солнца. Тогда, согласно поверьям, в семье будет достаток и богатство.
А снежный покров говорил о том, какой урожай будет в наступающем году. Так считалось, что чем больше в канун Рождества снега, тем богаче будет урожай. Если же перед 6 января выпал снег, но к Сочельнику растаял, то это говорит о том, что будет хороший урожай гречки. А вот если иней и сугробы, то это к хлебородию.
Также следили внимательно и за звездами. Если, к примеру, на небе много звезд, то летом будет много гороха. А если звезд мало, то и ягод будет также не густо. Плохим знаком было и то, если млечный путь был тусклым — это к ненастью.
На стол хозяева старались не скупиться, ведь чем обильнее будет ужин на Сочельник, тем богаче пройдет и грядущий год.
Также старались с этого вечера не ссориться и избегать разногласий на весь период праздников. Ведь если с кем-то поссориться или поспорить в эти дни, весь год пройдет в ссорах и разногласиях.
Что можно и чего нельзя делать 6 января 2023
Что можно делать
В канун Рождества во всех семьях и домах наши предки готовили праздничное угощение, приводили в порядок одежду и колядовали. Парни и девушки ходили по домам, распевали песни-коляды и просили у хозяев угощение и деньги.
Сочельник — это время для ужина всей семьей, желательно в родительском доме. В прежние времена вечером накрывали столы и всей семьей выходили на двор — «глядеть звезды», высматривая путеводную. По приметам рождественской ночи определяли будущий урожай и гадали о благополучии в хозяйстве.
В Рождественский Сочельник наши предки обязательно жгли навоз в своем дворе. Верили, что тогда родители, покинувшие земной мир, не будут мерзнуть на том свете.
Обязательно нужно расставить по дому зажженные свечи, – тогда в нем поселятся мир и богатство.
Нужно помириться друг с другом и надеть на себя красивые светлые вещи. Чего нельзя делать
Главное, чего нельзя делать 6 января в Рождественский Сочельник, – отмечать праздник в темных, черных вещах. Согласно примете, если приходить в печальном образе, то весь год проведешь в горестях и болезнях.
По народным поверьям, запрещалось 6 января уходить из дома, – люди верили, что тогда скотина убежит в лес, где ее съедят хищники, или же животное утонет в болоте.
Нельзя в Рождественский Сочельник ткать и шить – наши предки считали, что таким образом угождаешь несчастью и призываешь его в свой дом.
Одно из обязательных блюд рождественского стола были блины. Так вот существовал запрет на съедание первого блина. Его относили в хлев и переламывали через серп, а после преподносили в качестве дара Овинному, чтобы он не таскал шерсть овец.
Птицу 6 января в Рождественский Сочельник держали голодной. Если же ее накормить, то весь огород перероет.
Не разрешалось сегодня тяжело работать. Кто ослушается данного запрета, тот весь год проведет в тяжком труде.
Запрещено было есть до появления первой звезды. Нарушителю грозили голод и нищета.
Нельзя, находясь за праздничным столом, много болтать – на языке может выскочить долго незаживающий волдырь.
Пить сегодня алкогольные напитки означало призывать нечистую силу, которая могла нанести огромный вред и дому, и присутствующим в нем.
Кто выйдет во время рождественского празднества из-за стола, – может сильно заболеть.
Запрет, что незамужние не должны сидеть в углу стола, был всегда, но именно сегодня девушка, ослушавшаяся его, может навсегда остаться в девках.
Запрещено праздновать Рождество обиженным или должником, иначе весь год так и проведешь – вечно недовольным и просящим взаймы.
По народной примете, кто сегодня далеко от дома уйдет, тот в течение всего года будет скитаться.
Нельзя, чтобы 6 января в Рождественский Сочельник во время праздничного застолья находилось нечетное количество людей, иначе один из сидящих за столом может не дожить до конца года. Если же не получалось следовать примете, то ставили дополнительный столовый прибор. Таким образом старались нейтрализовать последствия этого поверья.
Не разрешалось сегодня посещать могилы умерших, поскольку считалось, что усопшие вскоре могут к себе позвать.
Традиционно в этот день по домам ходили колядующие, которых нужно было обязательно впустить к себе и сытно угостить. Того, кто нарушит этот обычай, ждут большие проблемы с деньгами и здоровьем на протяжении всего года.
Считается, что празднование Рождества в январе — это отличительная черта именно православной традиции, однако это не совсем так. Вместе с Русской Православной Церковью Рождество в ночь на 7 января празднуется в Грузинской, Иерусалимской, Польской и Сербской Православных Церквях. Остальные Поместные Православные Церкви (например, Румынская, Болгарская, Элладская) празднуют Рождество 25 декабря — так же, как и католики.