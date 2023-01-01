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Рождественский концерт в Слободзее

Рождественский концерт в Слободзее

В преддверии празднования Рождества Христова в Доме культуры Слободзеи была представлена концертная программа Народного фольклорного ансамбля «Дрэгайка» «В светлый праздник Рождества!».

Участники коллектива исполнили для своих зрителей колядки на молдавском языке, в которых прозвучали пожелания: мира, добра, здоровья, благополучия и хорошего урожая в новом году, сообщает пресс-служба госадминистрации Слободзейского района и г.Слободзея.

«Раньше в Рождество люди ходили от двора к двору, поздравляли сельчан с Новым годом, пели колядки с добрыми пожеланиями. Вот и мы исполнили их в песенной и стихотворной форме для того, чтобы напомнить слободзейцам традиции старшего поколения. Мы стараемся сохранять и показывать молодёжи обычаи и обряды их предков», - отметила руководитель ансамбля Светлана Негрецкая.

Народный фольклорный ансамбль «Дрэгайка» уже более 35 лет является постоянным участником городских, районных и республиканских мероприятий.

В 2022 году он в очередной раз подтвердил звание «Народный самодеятельный коллектив». В репертуаре ансамбля - молдавские народные песни, а также обряды. Среди них: сватовство, проводы в армию, посиделки, крестины, празднование Святой Пасхи и другие. Сегодня в состав «Дрэгайки» входят около 15 человек. Это педагоги, работники сферы культуры, те, кто уже находится на заслуженном отдыхе.

  • Сегодня, 11:25
  • DTV
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