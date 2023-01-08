Украинский порт в субботу покинуло судно с подсолнечным маслом, сообщает Совместный координационный центр (СКЦ).
«7 января судно Mentor покинуло порт Южный, оно перевозит в Испанию в общей сложности 12,2 тысяч тонн подсолнечного масла в рамках черноморской зерновой инициативы», — говорится в сообщении.
В порты также направляются три сухогруза, которые в субботу прошли по гуманитарному коридору. В СКЦ уточнили, что «было подано 74 заявки на участие в инициативе», передает eadaily.com.
«По состоянию на 7 января общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированной из трех украинских портов, составляет 16 844 761 тонну. Всего на данный момент было разрешено движение 1 253 судов: 624 на прибытие в украинские порты и 629 — на выход из них», — резюмировали в СКЦ.