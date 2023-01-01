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Светлана Шепелева стала победительницей полумарафона в Турции

Светлана Шепелева стала победительницей полумарафона в Турции

Тираспольчанка Светлана Шепелева начала спортивный год с успеха. На международных соревнованиях в турецкой Адане легкоатлетка бежала полумарафон.

Дистанцию 21 км 97 м приднестровская спортсменка пробежала за 1 час 31 мин. 53 с. Светлана Шепелева показала лучшее время в своей возрастной категории 50-54 и получила победный кубок, передаёт novostipmr.com

«Если честно, я немного травмировалась в середине прошлой недели, поэтому берегла себя на этом полумарафоне. Немного расстроилась из-за этого. В генеральной группе я заняла 16 место. Но, в принципе, эмоции положительные. Трасса хорошая, участников много, погода +18. Для меня это получилась такая своеобразная встреча Рождества», - подметила Светлана Шепелева.

Бегунья уточнила, что полумарафон в Адане стал для нее промежуточным тренировочным стартом. Сейчас у легкоатлетки идет подготовка к масштабному марафону в Измире, который пройдет в первой половине марта.
  • Сегодня, 11:09
  • DTV
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