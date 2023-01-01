"Шериф" наконец определился с постом главного тренера команды, который оставался вакантным после ухода Степана Томаса минувшей осенью.
Команду снова возглавил итальянец Роберто Бордин, который уже тренировал "Шериф" в 2016-2018 годах, сообщает moldfootball.com
Бордин сумел пройти с "Шерифом" путь с первого раунда квалификации Лиги Чемпионов до групповой стадии Лиги Европы. В одной группе с московским "Локомотивом", датским ФК "Копенгаген" и чешским "Злином" ФК "Шериф" был в шаге от премьерного попадания в весеннюю часть турнира.
Вместе с "Шерифом" Бордин выиграл два титула чемпиона Молдовы и Кубок Молдовы.
Также важно отметить, что итальянский специалист с февраля по ноябрь 2021 года возглавлял сборную Молдовы, после чего в течение года оставался без работы.