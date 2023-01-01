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Роберто Бордин снова возглавил "Шериф"

Роберто Бордин снова возглавил "Шериф"

"Шериф" наконец определился с постом главного тренера команды, который оставался вакантным после ухода Степана Томаса минувшей осенью.

Команду снова возглавил итальянец Роберто Бордин, который уже тренировал "Шериф" в 2016-2018 годах, сообщает moldfootball.com

Бордин сумел пройти с "Шерифом" путь с первого раунда квалификации Лиги Чемпионов до групповой стадии Лиги Европы. В одной группе с московским "Локомотивом", датским ФК "Копенгаген" и чешским "Злином" ФК "Шериф" был в шаге от премьерного попадания в весеннюю часть турнира.

Вместе с "Шерифом" Бордин выиграл два титула чемпиона Молдовы и Кубок Молдовы.

Также важно отметить, что итальянский специалист с февраля по ноябрь 2021 года возглавлял сборную Молдовы, после чего в течение года оставался без работы.
  • Вчера, 21:11
  • DTV
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