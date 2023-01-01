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Иностранцы смогут служить в Украине по контракту

Иностранцы смогут служить в Украине по контракту

Верховная рада приняла законопроект о прохождении военной службы иностранцами по контракту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

12 января, Верховная рада Украины во втором чтении приняла законопроект 8098, решение поддержали 321 народный депутат.

Этот законопроект позволит обеспечить правовую определенность, равные возможности и права иностранцев и лиц без гражданства, проходящих военную службу во всех украинских военных формированиях, созданных в соответствии с законами Украины.

"После начала российской агрессии многие иностранные граждане изъявили желание добровольно защищать Украину. Уже был принят ряд законопроектов, но сохранялись неточности", - написал в своем Telegram-аккаунте депутат ВР Алексей Гончаренко.

При внесении предыдущих изменений в законодательство было отмечено только те подразделения, которые подчиняются Вооруженным Силам Украины и не включили образовавшиеся при Нацгвардии Украины подразделения. Именно таким подразделением есть полк "Азов", в котором служит много иностранных граждан.

"В связи с чем военнослужащие-иностранные граждане, проходящие службу, в частности, в полку "Азов", лишены возможности находиться легально на территории Украины и в будущем не смогут получить украинское гражданство", - говорится в пояснительной записке к законопроекту 8098.

Однако данный документ позволяет иностранным добровольцам легально находиться на территории Украины и получить украинское гражданство по упрощенной процедуре. Ранее это было разрешено тем, кто служил в рядах Вооруженных сил Украины, но новый закон распространяет это право на Национальную гвардию, Государственную специальную службу транспорта и другие военные формирования Украины.

Также будет упрощена процедура поступления на службу. Иностранцы, желающие воевать за Украину, могут обращаться напрямую в воинские части. Кроме этого, законопроект уравняет иностранцев в зарплате с украинскими военными.

  • Сегодня, 09:09
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