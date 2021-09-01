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Зеленского попросили рассмотреть вопрос переименования Украины в Киевскую Русь

Зеленского попросили рассмотреть вопрос переименования Украины в Киевскую Русь
Фото: AP Photo / Evgeniy Maloletka

На сайте офиса Владимира Зеленского разместили петицию, в которой предложено переименовать Украину в Киевскую Русь.

"Переименовать Украину в Киевскую Русь! Время пришло, это поможет восстановить границы и спасти многих людей", – говорится в тексте петиции.

Петиция собрала уже несколько десятков подписей.

Для рассмотрения инициативы Владимиром Зеленским документ должен собрать 25 тысяч голосов в поддержку.

Украина имеет больше прав называться Русью, чем Россия, поэтому страну следует переименовать в Русь-Украину. Такое мнение выразил пресс-секретарь делегации Украины в контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента страны Владимира Зеленского Алексей Арестович в интервью журналисту Роману Цимбалюку, опубликованном на его YouTube-канале, передает lenta.ru.

"Русь — это мы… русы, русины… Я бы сменил название государств, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы. Мы работаем над этим. Это закрыло бы тему в конце концов", - говорит Алексей Арестович.

Арестович также заявил, что у России необходимо отобрать бренд «русских», поскольку, по его мнению, именно Украина и является Русью, а Россия, по его словам, лишь с «натяжкой» может претендовать на это наследие. Он также потребовал, чтобы конфликт между Москвой и Киевом называли «русско-российской» войной. Арестович предположил, что так Киев сможет «потроллить» Москву.

Реакция России
Заявление Арестовича прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Вместо двойного названия она предложила украинским чиновникам другой вариант — переименовать свою страну в «Укрусь». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

"Во-первых, здорово, что мы теперь поняли, над чем работают в офисе Зеленского. А то, не скрою, были вопросы. Во-вторых, дарю — Укрусь. Не благодарите" - пишет в своем Telegram-канале Мария Захарова.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в свою очередь идею Арестовича назвал деградацией. Он отметил, что позиция украинских властей относительно исторической принадлежности их страны постоянно меняется.

"Настроение офиса Зеленского качает как галеон во время шторма. То Украина — не Россия, теперь себя русскими называют, а кто же тогда мы? А кем завтра себя назовут в Киеве? Готами и римлянами? Думаю, что все беды Украины из-за того, что власть бродит по углам и не может идентифицировать нацию. То они европейцы, теперь сами не знают кто" -говорит Руслан Бальбек о переименовании Украины

Бальбек также подчеркнул, что Украина в последнее время развивается по принципу «отнять у соседа».

Тренд на Русь

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что День Крещения Руси связан именно с Украиной. В ответ на статью президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» Зеленский в своем Telegram-канале опубликовал видеопоздравление, в котором заявил, что Киевская Русь является матерью украинской истории, а полуостров Крым — ее родные дети. Он также выразил мнение, что России не стоит претендовать на преемственность в отношении Киевской Руси, поскольку русские являются «двоюродными племянниками».

А предыдущий президент Украины Петр Порошенко 31 августа опубликовал в польском издании Gazeta Wyborcza статью, в которой перечислил различия украинцев и русских. По мнению Порошенко, украинцев отличает собственный исторический опыт, язык, песни и танцы, кухня, а также политическая культура, отношение к правам человека, геополитические ориентации и чувство причастности к европейской цивилизации.
  • Сегодня, 11:07
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