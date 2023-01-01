Мы продолжаем знакомить Вас с творчеством писателя Семена Когана (литературный псевдоним Александр Кирий). Вашему вниманию представлены некоторые антимонии и семики посвящённые светлому и долгожданному празднику - Новому Году.
Напомним, писатель Коган открыл свой Youtube-канал, на котором он делится своим творчеством.
СЁМИКИ НОВОГОДНИЕ
Нам Новый год, конечно, для души, Чтоб выпить, закусить и насладиться! И попросить у Бога: Помоги! Когда придет пора опохмелиться! .... Не будите в себе зверя, господа! Тигр для всех сегодня - не помеха! Даже целый год с ним – не беда! Лучше вам проснуться для успеха! .... Когда нам невмочь пересилить беду, Мы к новому году стремимся, Чтоб думать: рассеет он прошлую тьму. А с новой потом разбежимся!
Встреча Нового года Минувший год уже не даст ни строчки! Пройдет зима. Взойдут другие злаки! Мы просто скажем: До последней точки Нужны нам восклицательные знаки! .... Нам для счастья не хватает крутизны, В Новый год скатиться бы с горы! А потом понять, что крутизна, Нам вообще-то шибко не нужна! Главное - узреть свои грехи, Чтоб себя до счастья довести! .... Идут года. И Новый к нам спешит! Но человек с ним снова пролетит! ..... К нам Новый год влетает, как мечта! Не испросив специально разрешенья! Но встретить мы хотим его всегда, Пусть и не станет годом вдохновенья. Нам говорят: Поверьте в доброту. Все начинается немыслимо красиво. Хотя не знаем, как рассеять тьму, Что в нас вошла обыденно - игриво! Конечно, чуда хочется и нам. Чтоб всё иначе – с первого числа! Чтоб превратить обычный тарарам В восторженность простого бытия! При этом верить кажется легко, Когда не надо гибнуть за металл. Провозгласили тосты! И вино Согреет нас, чтоб в жизни не устал! И радоваться году до конца, Чтоб пережил и горести, и порно! А если с ним не справимся сполна, То год другой нас выручит бесспорно! .... Год Новый всё способен жизни дать! Но Человека почему - то не видать! .... Для года Нового созрели мы вполне, Но Старый еще врежет по башке! .... К нам Новый год приходит неспроста. Наверно, знает: где, зачем, когда? А если он и ошибется вдруг, То сразу скажут: задержись - ка, друг! .... Новый год рождает лишь мечту! И фонарь под глазом – наяву! ... Новый год опять для красоты! Для любви, разборок и весны! .... К нам Новый год явился снова. А для быка нужна корова! .... Год Тигра, вроде бы, и новый! Но кто же с ним рычать готовый? ... С годом старым мы - в пути! С Новым - нам еще дойти! ... В Новый год мы всех простим! Только что же делать с ним? ... Всё в Новом будет, что для жизни есть! Но Человека трудно в нем учесть! .... Новый год, увы, пришел! Но козёл – всегда козёл! .... А Новый год- не для потехи! Он тоже расставляет вехи! А коль неровен будет час, Расставят для порядка нас! ... Надо ли бояться Новый год, Если к нам он все равно придет? Чтоб ответить сразу – навсегда, Приготовьте сладкого вина! После дозы страх почти уйдет, Чтоб понять: вино не подведет! .... Иллюзии рождает Новый год. Придет, как принято, обманет и уйдет! .... Допустим, Новый год уже в пути, Чтоб поматросить, бросить и уйти! .... Говорят, как встретишь Новый год, Так его бесспорно проведешь! И выходит, что за ним пойдёт, Ты уже никак не проживешь! .... А что мне Новый год, когда я старый? За прошлый не понес ещё я кары! Теперь и этот будет мне в вину! За то, что перенес в свою судьбу! .... Для года Нового созрели мы вполне, Но старый нам приятнее вдвойне! .... Каждый год от нас берет частицу! Чтоб до финиша добравшись, не грустить! Чтоб не потерялись наши лица. Чтобы выпить! Ну, и закусить! .... Нас Новый год не встретит за углом. А мог бы, если был бы криминальным. Поэтому мы угол обойдем, Чтоб с олигархом встретиться случайным! .... Новый год вонзится Феникс – птицей, Чтоб сжигать себя на всём пути! Чтобы просветлели наши лица! А потом и сами бы ушли! ... Новый год, конечно, для души, С января – до новогодней суеты! .... Прежде, чем Старому году уйти, он должен обеспечить себе алиби! Прежде, чем Новому году придти, он должен обеспечить себе нужных людей! ... Новый год, как время для кокетства! Как дороги, что еще пройдем! Как мечты, когда впадая в детство, Думаем, что юность обретем! .... Если год проходит, как мгновенье, Если Новый тоже – не зевай! Значит он для нас - стихотворенье, Что забудешь, как ни повторяй! .... Каждый год воюет сам с собой, Чтоб закончиться на нужной высоте! Чтобы встретить Новый, как родной, И скончаться в праздничной среде! .... Новый год освободит нас от работы! Для неё мы лишние пока! А когда появятся заботы, Старое вернем исподтешка! ... Чтобы зверем не остаться в Тигра год, Жить не будем задом – наперед! .... У года Нового особенность своя: Он начинается весомо и прилично! А коль свернет куда -то не туда, То отвечать любому чем - то лично! .... Для года Нового достаточно вина, Но как найти всё то, что улыбнется? Наверно, надо чокнуться сперва, Поверив, что мечта к тебе вернется! .... Но что поделать, если Старый год проходит, А старые оставлены грехи? Никто не скажет. Каждый сам доходит! До мыслей, что нас вырубят внутри. ... Мы Новый год готовимся встречать, Хотя со старым все ещё на ты! Но как, скажите, друга провожать, Когда по сути все ему должны? ... Для года Нового все люди рождены! Уходят те, кто как-то не прижились! А если чем-то в жизни не сильны, То нас «уйдут», коль с этим примирились! ... Новый год морозит неспроста, А от Старого – нагрелась голова! .... Новый год значителен вдвойне: Вместо Старого! И в том, что он – во мне!
РЕКВИЕМ Для чего нам Новый год, Коль приходит и пройдет? Тут ответить нелегко, Потому что ждем его. И дождемся, скажем прямо. Выпьем за такой приход. Чтоб нашлась для пьяных – яма! А для трезвых – переход! Пообщаемся для формы, Оттянувшись от души. И забудется бесспорно. Все уйдет, как ни крути! Новый год – простые будни! Провоцирует разлад! А у жизни беспробудной Вдруг исчезнет мыслей ряд! И опять повсюду слышно: Новый год – не за горой! Чтобы встретиться с ним пышно. И набраться, как чумной! ..... А Время предлагает Новый год, Для тех, кто еще что-то понимает. И нас из тьмы Вселенной достает, Чтоб снова потерять,что жизнь теряет! .... А надо ль Новый год судить нам строго, Коль старая испорчена дорога? .... Новый год дает нам слишком много, Ибо всем без праздника - тревога! .... В году минувшем многое не так, Но Новый, видно, тоже не утеха. Зачем же нам потеть под старый знак, Коль всё сначала. Сразу - без успеха? .... Год Новый к нам спешит издалека, Чтоб поразить своим предназначеньем, А мы лишь напиваемся слегка. И посылаем ! Чаще – с сожаленьем! ... Нам Новый год, наверное, от Бога! А говорят, мол, скатертью дорога! .... Не надо думать – новизна к лицу. А старый год практически не нужен. А если Новый - да еще в бреду. И совершенно в жизни неуклюжий? .... Нам Новый год, что ёжику халва! Восток, конечно! Но не там! И не туда! .... Новый год везде, конечно, ждут! Ибо всем без праздника – капут! .... И снова Новый год, как признак безработицы! Не проще ль старый удержать, коль очень хочется? .... Нам Новый год, как в бане пропотеть! Иль в крайнем случае – по схеме расслабляться! А если вдруг захочется звереть, То с Тигром нам нисколько не сравняться! .... Мне Новый год, что галстук воробью! Не потому ли я все время пью? А напиваясь, чувствую всегда, Что в галстуке не встречу воробья! .... Наверное, я настоящий лох, Что в Новый год надеюсь измениться! А если вдруг создам переполох? То значит удалось в измене спиться! .... Чтобы дойти на Новый год до ручки, Писателем завис. Но без получки! ... В году минувшем жили мы терпимо! Но прошлое всегда неповторимо! Как будем жить, покажет суета. С томленьем духа справимся всегда! .... Для года Нового созрели мы вполне. Он может быть теперь у нас везде! А если что-то где-то и не так, Вернем обратно нынешний бардак! Но в старом сохранились все решенья! А чтоб не просыпаться на заре, Нам надо спать до светопредставленья! И предаваться праздничной мечте! .... К чему нам знать, когда придет весна? И надо ль спать, коли растут рога? Но к году Новому готовиться пристало, Чтоб Старого когда-нибудь не стало. И так – всю жизнь. С рожденья до мечты! Нам новое бы встретить! И уйти! .... Не дураки мы даже. И не дурочки! Про Новый год известно не вчера! Пусть даже на столе не будет курочки, Но встретить его – долг и ляпота! .... Для безработицы мы все ещё важны! Работы нет, пусть не аборигены! Но чтобы быть полезным для страны Не обязательно вскрывать для понта вены! ... К нам в декабре нагрянет Новый год. А мы не знаем, что он Старый ждет! Когда узнаем, будет ли угодно? Но надерёмся! Лучше - всенародно! .... Для года Нового созрели мы вполне, Чтоб пить на счастье и трезветь до крышки. А если где-то что-то и вообще, То будем ждать до следующей вспышки! .... Известно, Новый год – под Тигра закосили! А как же грипп? Народный и Свиной! Теперь гадай, чего кому по силе? И будет что с больною головой? .... Новый год у каждого внутри. Но сдаемся мы ему не для борьбы! С тем, что насаждали нам вчера. И пробросили. Возможно, сгоряча! .... К нам в Новый год приходят измененья. Людей, законов, жизни и судьбы! А если грянет вдруг столпотворенье, То значит зря из Старого ушли! .... Мы Новый год ждем сразу с января. А значит есть – надежды и тревоги! Но что-то делать смысла нет тогда, Ведь Старый не вернут народу Боги! А явится к нам Новый, как Восход, Как всплеск волны, прилично и надежно! Тогда в гулянке выразим полёт! До декабря. И далее возможно! .... Новый год войдет в любом обличьи, Даже если старый придержать! Не помогут связи и отличья, Ни закон, ни призрачная рать! Не остановить земли вращенье, Все идет, как прежде, от винта! И летим в режиме притяженья, В лучший мир. Надежды и Добра! .... Чтобы в Новый год любить подряд, Надо выжрать всё, что натворят! .... Нам Новый год для праздников раскручен, Для встреч, объятий, смеха и добра! А превратится в будни, что покруче, Зачем тогда нас мама родила? .... Коль Новый год не по карману, Карман тот должен быть с дырой! Чтоб всё, что в старом, без обмана, Упало в прошлое – горой! А всё, что в Новом, появилось! В другой карман скорей внести! Чтоб в нём уверенно забилось, В руке любой! И без руки! .... Новый год - большой семейный праздник! И встречают его, видно, не спроста! А в семье всегда найдется тазик - Для друзей, победы и вина!
ПОБЕДА До года Нового пора ещё дожить. А встретившись, не предаваться страху. И пить, понятно, чтобы не хандрить. И дать кому - то непременно в ряху! Как встретишь год, так будет до конца! Без пьянки не получится покоя. Поэтому не мыльтесь сгоряча, И пейте – без расчета и отбоя! Нам праздников должно хватить на всё! Чтоб разгулялись тело и душа. Чтоб знали наших, даже если что, И не давили всех исподтешка! Пусть Новый год гуляем до упаду, Чтобы запомнилась, как встреча, до венца! А если нам потом не будут рады, То значит праздник страшно удался!
ПЕРСПЕКТИВА Наверно, к празднику готовиться непросто. Купить продукты, водку и вина. Договориться с теми, кто для роста Готов балдеть с утра и до утра. Для ёлки не отыщутся причины. Да Дед Мороз – не парень для души. И у Снегурки нет приличной мины, А без бутылки, как для взрыва, щи! Но трудности всегда преодолимы, Когда на горизонте торжества! Когда народом столь они любимы, Что можно пить с ранья до декабря! .... Все годы хороши, когда бухой. А Новый можно сделать выходной! И выходить, когда тебе не лень. А коль работы нет, то будешь пень! ..... Для года Нового всегда зеленый свет. Но Человека не было и нет!
З А Б Л У Ж Д Е Н И Е Надо быть, наверно, сумасшедшим, Чтобы старый год не провожать! Чтоб держаться за него, как за прошедшим, Восхваляя то, что смысл ругать. Но в дурдоме нет на праздник моды. Там своих морозят до балды! Чтобы разгулялися народы И до года Нового дошли! Оттого дуреют без причины, Хоть за прошлое держаться – не резон! Ибо год не встретят – дурачины, Оставаясь с прошлым в унисон!
Н Е И З Б Е Ж Н О Е Для вечной жизни мы не предназначены! Не каждый Новый год нам по зубам! Но если он приходит, как назначенный, То значит в этом заинтересован сам! А мы лишь потребляем необычное, И восхваляем то, что будет снежным! Чтоб, укорачивая жизнь свою привычную, Нам целый год мириться с неизбежным! .... Мы для года Нового годны Тем, что разложились до зари! ..... Если Новый год не за горой, Значит скоро снова выходной! Значит в жизни всё опять лафа, Даже если Новый год сперва! .... Новый год порывы ждут всегда - Для души, работы и врача! .... Новый год для кризиса – не штопка! Для него и время - не ступенька! Потому что делать надо что – то, А не уповать на летку – енку! .... В Новый год дойдем мы до моста, Убегая от Судьбы и от себя! .... И Новый год прославит этот век! Но незаметен будет человек! ..... Время пролетело, не умело ли? Новый год приходит, как ни трогайте! За дела, которые не сделали! Чтобы вновь сказать: «А вы попробуйте!» .... Новый год не за горами, Где не скажешь всем: «Налей!» Но когда он вместе с нами, Будет всё, как у людей! .... Допустим, наберемся до шиша! Допустим, в луже состоялась встреча! Допустим, и послали дурака! Но кто расскажет : « Новый год отмечен!» .... К чему, друзья, напрасно суетиться? Стрелять по птичкам, прерывая взлет! Ведь все равно наш Новый год случится. А Старый потихонечку уйдет! .... Не стучите в дверь мою, ребята. Не шумите: « Новый год пришел!» Видно, я сегодня виноватый, Что со Старым чуточку осёл! .... У года Нового большое преимущество! Он чист, как лист бумаги на продажу. Потом для всех он станет, как имущество, Но встретим его славно для куражу! .... Наверно, в Новый год всё повторится: Болезни, кризис, бедность и порок! Но если он при этом состоится, Нам встретить его надо точно в срок! .... Новый год для всех, конечно, праздник. И богатым в радость, и больным! Потому любой по праву вмажет Рюмку, тазик, даже в глаз своим! .... Нам для души не хватает Побед! Нового года! И праздничных бед! .... Допустим, Старый год уже дошел! Допустим, собрались мы вновь брататься! Но где тот дядя, что дела уже довел, Чтобы могли мы радостью набраться? .... Нам голова для праздников нужна, Чтоб влить в нее пузырь или кастрюлю. Она решит, конечно же, сама, Кому чего - портвейна или дулю! А коль останемся когда-то без неё По факту пьянки или же предательств, То скажем, что и всадники давно, Катались на конях без доказательств! .... А если встретить год на повороте - Судьбы, дороги! Или невпопад? Быть может, вы окажетесь в болоте! А может, попадете в снегопад! ..... К чему кричать, что вы не виноваты? Что Новый год является без нас! Ведь все равно окажетесь поддаты - Без грима, без штанов и без прикрас! .... Я не сплю по ночам В ожидании Нового года! Я ему не отдам Всё, чем нас наградила природа! В Старом тоже остались И друзья, и враги! Значит мне не пристало Повторять: «Приходи!» .... Приходы! Уходы! И снова приходы! Нас в игры свои вовлекая! А мы констатируем факты природы, От пьянки в тоске пропадая! .... В обойме с Новым годом быть одной! Он выстрелит! И тут же - выходной! .... Новый год для нас – не панацея! Не спасет, наверно, от добра! Если вдруг приспичит быть добрее, Значит набрались до фонаря! ..... Жизнь полна противоречий! Целый год. До новой встречи! Но бояться их нельзя, Потому что в этом – я! .... - Как год начнется, так и будет, мол,- Сказал я в декабре, покинув стол! .... Нам Новый год, как тазик для мечты! Всё хочется! Но сколько в нем балды! .... Не давайте людям заблуждаться. Новый год, мол, праздник для души! Дайте человеку поднабраться. А потом скажите : Отвали! Валит пусть на все четыре стороны! До души ли тут, как ни верти? Потому что Новый год бесспорно После пьянки – черный до икры! .... В Новый год случается ТАКОЕ! В Новый год бывают ЧУДЕСА! Чтоб одно увидеть и другое – Нам себя б поднять за волоса! .... В одной упряжке с годом мы сильны! До вдохновенья. Или до балды! .... Гулять, наверно, можно каждый день! Нам праздники для счастья перепали! Год Старый проводить – совсем не лень! Его мы до конца не провожали! Конечно, Новый хочется познать! Пускай болит немного голова! Поэтому неплохо б погулять Чтоб сразу вспомнить – раз и навсегда! А после пьянки всё всегда прекрасно! Не надо думать, где и как течет! А если жизнь покажется напрасной, То в декабре опять нам повезет! .... До года Нового мы все-таки дошли. Теперь не распуститься б до весны! .... Весь год мы что - то делали не так, А Новый всё исправит ясным словом. Перечернув былое, как бардак. И бабки даст, чтобы испортить снова! .... Мы с годом Новым все в одной обойме, Он выстрелит, а мы как будто в бойне! .... Пусть Новый год не будет, как чумной. А если что – приснится пусть покой! .... В обойме с годом Новым мы одной, Чтоб был бы всюду вечный выходной! .... Год Новый ждем, как родственников близких, Которые, понятно, для души! А что найдем - восторги или писки, Покажут наши раны и цветы!
АНТИМОНИИ ПРО НОВЫЙ - 2010 ГОД ТИГРА Каким бы год Тигра ни был, все равно останется годом Человека!
И в год Тигра все остается, как прежде. Миром правят животные!
Для кого придумали Восточный календарь с разными хищниками? Неужели на Западе своих календарей и хищников не хватает?
Если Новый год встречают по Восточному календарю, то провожают по прошедшему!
В Новом году тигр будет каждый день набирать силу, пока не наберется. Сильно!
Что делать тиграм в их год - известно! А чем заниматься домашним животным, если они не способны противостоять диким зверям?
И у года тигра есть преимущество – все знают: не для тигров его нет!
Не забывайте, для чего сотворили год Тигра! Помните, и полосатые звери могут быть за решёткой!
Если спасение утопающих - дело рук крепких, то спасение от тигра - ног быстрых!
Страшен не год Тигра, а каждое мгновенье его жизни! Берегите животных!
Про год Тигра - или ничего, или ещё узнают!
Не год Тигра, а гад и животное, если страшно.
В новом году наше спасение – не знать, что он - год Тигра, и жить так, чтобы не было мучительно больно! ... Для года Тигра часто не хватает главного - всего второстепенного! ... Даже если весь год ходить с охотничьим ружьем, тигры все равно останутся! ... Если год Тигра – не для охотников и музея чучел, то, может, тигр сам будет охотиться весь год, чтобы чучелами оказались мы! ... Не бойтесь года Тигра, но тигров весь год лучше бояться! ... Потому и год Тигра, чтобы людям напомнить: и они смертны! ... И в год Тигра - годные тигрята! ... Год Тигра - не для слабых! Они к тиграм в гости не ходят! ... Если год Тигра, означает ли это, что все 365 дней звери будут на нас рычать? ... Те, кто и в год Тигра считают себя ягнятами, должны обходить Восточный календарь - с безопасной стороны! ... Будет ли жизнь тигра весь год вне опасности? Чтобы не ошибиться, назовем и следующий год - годом уцелевшего зверя! ... В новом году никто не может гарантировать безопасность ни тигру, ни человеку. Потому разумней называть год Тигра про себя, чтобы потом никого обвинять не пришлось! ... Про год Тигра - или ничего, или ничего с плюсом! ... Может ли тигр ошибиться в новом году? Не пытайтесь проверять, чтобы самому не сделать ошибку! ... У тигра нет альтернативы! Если назвали его именем год, обговорите и его обязанности, чтобы он все это время специально не мучился. ... Если тигр и допрыгнет до человека, то в прыжке всё равно не решит все его проблемы! ... Если новый год и назвали годом Тигра, не следует останавливаться на достигнутом. Прекрасные кожаные изделия получаются и из шкуры лисицы, леопарда, крокодила и даже обычной свиньи! ... Если для тигра нет преград, то у человека должен быть для него град! ... Чтобы притупить нашу бдительность, придумали год Тигра. Теперь можно думать, что и звери ни на что не способны! ... Должен ли человек расслабляться, если тигр не знает о своём годовом предназначении? ... А если не знать про год Тигра, все равно ничего не изменится. Звери, как были на виду, так и останутся- с виду! ... Нет зверей хороших и плохих. Все они - животные, вне зависимости от их восхваления!
Каждый человек может стать тигром, но не каждый тигр может превратиться в человека! ... Превратиться в животного - нетрудно! Но назовут ли вашем именем год, если вы все-таки будете гад? ... А если человек тигра не любит? Как он сможет прожить весь год в его обрамлении? ... Надо ли весь год возлагать надежды на тигра, если он оставляет человека без них? ... С годом Тигра жизнь не кончается. Лишь становится более зверской! ... Наверно, каждый должен выбрать себе год животного по душе. Тогда год Тигра выбирали бы музыканты, которым он – по барабану! ... К чему народу год Тигра? Молоко не даёт, мясо не производит, шкурами не радует. Да еще маленьких детей пугает. Потому зверя и пропагандируют, что толку от него никакого. ... В год Тигра у зверя не должно быть недостатков, хотя главный все - таки имеется: весь год он будет на коне! ... Для года Тигра часто не хватает ягненка. Если хватает, будет год сытого Тигра! ... И у тигра много звериных достоинств. Но человеку лучше с ними не сталкиваться, чтобы тоже в зверя не превратиться! ... В принципе тигр - принц леса! Но принципиально - и принц года! ... Год Тигра - не для жизни, а для смерти тигриной жизни! .. Если год Тигра, значит весь год он нам будет напоминать: мы еще готовы! ... И год Тигра пройдет! А тигр снова останется в своей звериной шкуре! ... Нашему человеку никакой тигр не страшен. Мы тоже - хорошие звери! ... Получит ли в год Тигра полосатый зверь настоящую работу? Или всё это время будет на языке народном, как настоящий бездельник, за которого будет работать Восточный календарь. ... В год Тигра стыдно не проявиться. Например, зарычать на зеркало или прыгнуть выше головы и назад не возвращаться! ... Не знаю, чем хорош год Тигра. Но если его и терпеть, то лучше в дурдоме. Там зверя и укусить можно. ... Для нас год Тигра неприятен тем, что, если при встрече чем - нибудь зверя обидем, все будут говорить, что мы виноваты в экономическом кризисе страны. ... Можно жить и рычать на Судьбу Все цвета ощущая, как черный! Ну, а можно любить жизнь свою. Чтоб любимое стало бесспорным! ... Если год Тигра и принимать, то лучше на троих, чтобы не расстраиваться. ... Не потому ли год Тигра, что все, как рычали друг на друга, так и будут рычать, но уже на законном основании? ... Некоторые полагают, что год Тигра пройдет незамеченным. Но только в том случае, если сами будут исполнять зверскую роль. ... И в год Тигра можно оставаться человеком в полосатом! ... Если витязь в тигровой шкуре, то и Вите не возбраняется! ... И у тигра своё место под солнцем, но в тени! ... Общность тигров полосатых и лопасатых – все равно кошмар! ... Говорят, тигр - владыка лесов и полей! Зачем же ещё называть год его именем, если все годы владыки - вне подозрений! ... Сколько ни говори: «Год Тигра», а жили, как животные, и дальше жить будем! ... Из всех животных тигр - наиболее тигриный. Для тех, кто собирается в новом году жить, как ягненок! ... А есть и уссурийский тигр, который в Германии не сможет прижиться. Это означает, что у немцев новый год не станет полновесным. Уссурийского не хватит! ... Если бы тигры более активно внедрялись в нашу жизнь, то годом тигра мог бы стать и ушедший год Быка, но в тигровой шкуре! ... Говорят, витязь в тигровой шкуре. Значит он не знал про год Тигра, если мог так бездушно поступить со своим четвероногим другом. ... И год Тигра - для бизнеса! Всех перекусит, нафиг! ... И в год Тигра животные исчезают с той же скоростью, с какой проходит год! .... Можно ли год Тигра использовать для бизнеса, если и в минувшие годы хватало разных животных? ... Тигр - тигру рознь! Но всё равно страшно! ... За Тигром не угнаться, если следует весь год гоняться! ... Если год Тигра, надо ли опускаться на четвереньки, чтобы превратиться в хищного животного? ... Если человек произошел от обезьяны, то год Тигра назвали для того, чтобы человек не заблуждался относительно своей сути. ... Не обольщайтесь годом Тигра! И в нём он не перестанет быть хищником! ... И в год Тигра хватает мышиной возни! ... Нужен ли человеку год какого - нибудь зверя, если он произошел от обезьяны и постоянно проявляет себя, как животное? ... За Тигром не спрятаться даже в его год. Полосатые хищники сами схоронились за каменными заборами. ... Если от выпитого двоится в глазах, значит год Тигра - на носу! ... Почему человек охотится на Тигра, если год своей жизни называет его именем? Наверно, чтобы притупить его бдительность и увести с правильной дороги куда-нибудь в джунгли или в сибирскую тайгу – ближе к своей сути! ... Если тигр не знает пощады, сможет ли в свой год узнать, когда у него её отнимут? ... Теперь тигра будут весь год доставать под разными предлогами. Придется ему срочно учить правильные склонения! ... Ну, назвали год Тигром! Надо только поскорее привыкнуть жить с этим! ... И год Тигра не страшен! Не таких животных переживали! ... Незавидная судьба у тигра в его год! Он должен потерять всё своё зверство, чтобы оказаться достойным подобных привилегий! ... Нужны ли тигру калоши в его год? Чтобы ответить, надо его замочить! ... Говорят, у тигра - быстрая реакция! А сможет ли он быстро среагировать, чтобы угнаться за своим годом? ... Год Тигра нужен не животному, а человеку, чтобы доказать: он - друг хищников! ... Среди тигров не бывает эмигрантов. Это означает, что еще многому можно поучиться у хищников! ... Тигру не требуются хоромы, но схорониться от него не мешает! ... У тигра нет собственного жилья. Но и в чужом жилье он чувствует себя, как дома. ... Жульё - не жильё, тигра не заманишь! ... Лес для тигра - дом родной. Означает ли это, что в год Тигра наша жизнь окажется лесной? ... Многие утверждают, что следует жить, как тигр. Но всё равно ни один новый год не назовут их именами! ... В новом году слава тигра будет столь оглушительной, что все закроют уши, чтобы не слышать тигриного рычанья! ... Потому и год Тигра, что это последнее, что ещё можно для него сделать! ... А если бы каждый год называли годом Тигра, во что превратился бы человек со своими благородными порывами? ... Если тигру отведен целый год, поймет ли он, как ему следует сгодиться? ... Не всякий тигр знает, что он хороший! И даже в свой год не сможет узнать. Не успеет! ... Надо ли в год Тигра брать у него автограф? Или достаточно, что он, как граф в авто? ... Даже в год Тигра опасно брать у хищника автограф. Он не там и не так расписывается! ... В год Тигра цель хищника – уцелеть! Потому наша задача - до конца года держать его на мушке! И не дать опростоволоситься! ... Почему браконьеры боятся тигров? Потому что тиграм в их год разрешают на браконьеров охотиться! ... В год Тигра человеческое благородство вновь восторжествует. Никто не станет гоняться за хищником по горам и лесам. Каждый из них явится к людям сам, чтобы поблагодарить их за оказанное доверие! ... Если убивать по одному тигру каждый день, то год Тигра будет реализован полностью и до отказа! ... Если тигры и отличаются от других животных, то в их год мы это почувствуем на своей шкуре. Она будет полосатой для светомаскировки! ... Чтобы в новом году тигров оказалось достаточно, их надо извлекать из красной книги до тех пор, пока сами не покраснеем за то, что с животными сделали! ... Несмотря на всю прелесть разных тигров, я бы не хотел встретиться с ними где-нибудь в тёмном углу, ибо диким животным еще неизвестно, что законы на стороне двуногих хищников! ... Говорят, доживем до понедельника. А если встретиться с тигром в воскресенье? ... Ребята, давайте рискнем и в год Тигра наведаемся к ним в зоопарке в клетку. Главное, зверей заблаговременно предупредить, что ничего плохого делать с ними не собираемся, так как это - их год! ... Мне, например, хочется в год Тигра пожать какому-нибудь хищнику лапу. Удалось же ее пожать английской королеве! ... Все-таки хочется пожать тигру его мужественную лапу! Но, как это сделать, не знаю. Лап постоянно не хватает! ... Если в год Тигра каждому желающему удастся сфотографироваться с хищником, можно считать, что год прошел не зря, ибо многие родственники смогут с гордостью рассказывать, каким решительным и смелым оказался погибший человек. ... Известно, что в тигры попадают не сразу. Но если все-таки посчастливится, можно считать, что с годом Тигра попались! ... Обычно тигры нападают сзади. Означает ли это, что весь год нам придется ходить и оглядываться? Или проще - передвигаться задом - наперед? ... Понятно, что с тиграми не шутят! Выходит, в новом году мы перестанем смеяться? ... Конечно, тигр - не заяц! Но проехать зайцем в общественном транспорте всегда сможет! ... Мне всегда хотелось быть тигром. Но в год замечательного животного расхотелось. Не хочется ходить в полосатом! ... Каждой год соответствует какому - нибудь животному. Но нет почему-то года Человека. ... Надо ли вносить Человека в красную книгу, если новый год назван не его именем? ... А если у нас тигров нет, как прожить целый год под пустыми призывами? ... Никто толком не знает, почему тигру такие привилегия, если он постоянно кусается! ... Даже, если тигры вымирают, надо ли было называть год их именем, чтобы подтвердить это официально? ... Никто не знает, что ожидать от тигра. Поэтому весь год лучше не знать и дальше, чтобы не ожидать! ... Хотите погладить тигра? Но в Новом году, чтобы старый не ругать, он не причем! ... Чтобы понять, чего стоит год Тигра, надо его пережить! ... Хорошее знакомство с тигром еще не означает, что новый год будет нашим. Лучше быть с ним хорошо незнакомым. ... И в год Тигра разумно общаться с ним меньше. Выиграете безумно больше! ... Тигры- народ целеустремленный! Ну, выиграют они год, как Нобелевскую премию по химии. А после, глядишь, и кого-нибудь сожрут, потому что химичить не перестанут! ... Многие тигры не знают, что это их год. И никто не собирается их предупреждать. А это означает, что мы живем в таком перекрученном мире, где даже от серьезных хищников можно скрывать правду. ... Боже, какое лицемерие! Все твердят: «Год Тигра!» И продолжают их уничтожать! ... Не каждого тигра можно хватать за хвост в его год. А это говорит о том, что у нас с хищниками ещё не всё общее! ... Берегитесь тигров в их год. Потому что он не должен быть нашим! ... Если тигры сядут вам на хвост, помните прежде всего о том, что они тоже животные! ... С тигром - хорошо! Без тигра и год - не гад! ... Можно ли считать новый год - годом Тигра, если он тоже имеет право на ошибку? ... Мне лично всё равно, как назовут новый год! Главное - всегда держаться подальше от хищников! ... А где гарантия, что год Тигра будет лучше предыдущего - года Быка, если даже человеку нельзя доверять? ... А меня спросили, согласен ли я с годом Тигра, если придется все это время рычать и разбегаться? ... Не потому ли год Белого Тигра, чтобы обелить все зверства в новом году! .... Сколько тигру в рот не смотри, столько в нем ничего и не увидишь! ... В каждом человеке спит зверь. В новом году он проснется тигром! ... Не будите во мне зверя. Согласен провести Новый год и в неразбуженном виде! ... Смогут ли в новом году все тигры собраться вместе, чтобы отпраздновать своё время? Если соберутся, значит мы их опять прозевали. ... Станут ли нам в новом году тигры ближе? И на сколько, если уже в старом году - дальше некуда? ... В Новом году тигры не попадут в красную книгу. Настоящие большевистские тигры уже давно перевились! ... Я люблю тигра, но на картинке. Теперь буду любить и на столе! С приличной выпивкой. ... Если начать год с тигра, то следует ли рычать с первого января после нормальных проводов старого года и встречи нового? ... Если за тигром кто-то стоит, значит он больше, чем дикий зверь, за которым лежат. ... Известно, что человек произошел от обезьяны. Значит ли это, что в год Тигра обезьяна произойдет от человека, который должен иммитировать тигра? ... И у тигра, где надо, волосатая рука. Только он из соображений безопасности не размахивает ею, как флагом, чтоб не постригли! ... Следует ли в год Тигра ходить в лес, чтобы встретиться с хищником? Или достаточно леса и в нашей жизни. ... Надо ли встречаться в Новом году с тигром? Правильный ответ - после встречи с ним! ... Все тигры – отважные! В этом убеждаешься всякий раз, когда убегаешь от них! ... Мне бы хотелось в новом году встретиться с тигром, но при условии, что успею сказать всё, что о нем думаю! ... Страшитесь хаотичных тигров! Они, не задумываясь, могут вызвать хаос в вашей голове! ... Хотели бы вы лоб в лоб встретиться с тигром? Так чего же радоваться каждому дню его года? ... Год Тигра - по Восочному календарю. А мы живем наоборот - на Западный манёвр! Значит у нас – год Ягненка! ... За тигра надо бороться! И не только его годом, но и его шкурой! ... Непонгятно, зачем Новый год назвали годом Тигра, если хищников и без того всюду хватает? ... А может год Тигра придумали для того, чтобы зверя умаслить? Но и масляный - он опасен, ибо теперь еще проще сможет выскальзывать из рук. ... За тигра следует бороться! И не только браконьерам, но и остальным честным людям. ... Больше всего тигров уважают зеленые. Не потому ли все зеленеют при встрече с ними? ... Скорее всего полосатые тигры встречаются потому, что сбежали из мест заключения, чтобы добежать до своего года! ... А встречаются и благородные тигры. Чтобы понять это, не следует попадать им на зуб - сверх благородный! ... Новый год можно назвать именем любого зверя. Но станет ли ему лучше, вот вопрос? ... И в год тигра требуются кожаные изделия! ... Если тигр - большая кошка, то новый год - большая мышка! ... Чем больше говорят про тигра, тем меньше у него шансов молчать! ... Может ли тигр оказаться олигархом? Если платит налоги, значит не может. ... Может потому и год Тигра, что зверей развелось столько, что необходимо выводить на чистую воду, то есть мочить! ... Приближаясь к году Тигра, желательно держаться от него подальше! ... Чтобы год Тигра оказался прекрасным, лучше тигром не казаться! ... А может год Тигра назвали потому, что хотят из хищного зверя сделать домашнее животное. Хотя какой из него прок, если молоко не дает, яйца не откладывает, и скорее всего не согласится отдать свою шкуру на нужные народу вещи! ... Тигр всегда был диким животным. Станет ли он в новый год ручным, если с ним не согласовывали его название? ... Надо ли в новом году из тигра выбивать дикость, вбивая её в человека? ... В год Тигра следует быть очень внимательным. Особенно, если вы отправились на прогулку в какие-нибудь джунгли или в любую уссурийскую тайгу! ... Если во время празднования Нового года вам удалось наступить тигру на одно место, значит наступивший год встретили удачно! ... Даже, если весь следующий год рычать, тигр из вас не выйдет. Где-нибудь - да останется! ... В год Тигра снова появятся все шансы увеличить поголовье диких зверей на душу населения! ... Мы живем не для тигров, Но их год надо как-то пережить, чтобы остаться человеком. ... Боже! Сколько зверей гибнут ежегодно! А мы отмечаем лишь год Тигра, словно не понимаем, что данной очереди нет конца! ... И год Тигра пройдет! Но куда пройдут тигры, если все места под солнцем заняты другими животными? ... Не каждый тигр хочет быть Человеком. Как и не каждый Человек может быть тигром! ... Не потому ли в тиграх сочетаются так много противоречивых черт, что сами они нередко похожи на всех чертей? ... До года Тигра надо не только дожить, но и его пережить, чтобы вместо хищника не попасть в Красную книгу! ... В Красную книгу могут попасть все звери. Но чаще всего в нее попадают люди. Из рогатки! ... К сожалению, тигры вымирают! Поможет ли год Тигра сохранить их на земле? Об этом мы узнаем, когда соберемся в очередной Новый год у елки в тигровых шкурах! ... Сильное животное - всегда! Поверьте! Слабое - на вертеле! ... Если год Тигра, то каждая ночь в году – тигриная! ... У каждого тигра - свой год, если доживает до нового! ... Не потому ли многие тигры внесены в Красную книгу, что такую жизнь способны вынести только в ней? ... У каждого тигра - свой год, если доживает, гад! ... А трепетная лань с годом Тигра не согласуется! Но ведь тоже животное! ... Говорят, трепетная лань подала ноту протеста в ООН. Но оказалось, что в солидной международной организации вообще нот не знают! ... Так как многие животные боятся тигра, международные организации постановили: «Считать 2О10 год - не годом Тигров, а Тиров – с тиграми!» ... Не каждый человек хочет быть тигром! Как и не каждый тигр может быть человеком! ... У каждого человека - своё место в жизни. У каждого тигра - своё место в человеке! ... Никому не рассказывайте, что любите тигров! Докажите это лучше - охотничьими ружьями! ... Трудно быть быстрым, как тигр, если кругом «кирпичи» на дорогах! ... Ну, празднуем мы год Тигра. А начините на кого-то рычать, вас тут же привлекут за зверское поведение! ... Тигр- животное энергичное. Бегает туда-сюда! А начнем его копировать, сможем только дойти! ... До сих пор ничего общего у нас не было с тигром. Для того и выделили целый год, чтобы появилось. ... Какой тигр, столько и игр! Не проиграйтесь! ... Общность тигра полосатого и пейсатого – ни тому, ни другому не верят! ... Чтобы выяснить, почему новый год – год Тигра, надо уточнить, кто за ним крутится! ... Чтобы год Тигра прожить нормально, надо быть шакалом. Он с тиграми находит общий язык! ... У каждого тигра свой год Охотника! ... Год Тигра еще не означает, что с первого января до конца декабря надо быть животным! ... Не оттого ли год Тигра, что их собираются развести окончательно. Надо только в течение года отыскать среди зверей – присяжных заседателей! ... Особенность года Тигра- он кусачий! ... Насаждая в Новом году диких животных, нас пытаются приучить к мысли, что можем тоже одичать! ... У каждого тигра- своя жертва. Но не у каждой жертвы- свой тигр! ... А может, следует разобраться с тигром еще до того, как ему разрешат весь год нас тигрировать? ... Дошли до ручки, дойдем и до тигра! ... И следует ясно осознать: никакой год Тигра не поможет, если вы не способны рычать на окружающий мир! ... Трудно поверить тигру даже в его год, так как он никогда не уважал домашних животных! ... Ну, будем мы с тиграми весь год в обнимку ходить! А чем в это время будут заниматься другие хищники? ... Прежде, чем встретить год Тигра, научитесь скалить зубы! ... Нет тигров плохих и хороших. Все хотят в свой год нас любить! ... Не протягивайте к тигру руки. Чтобы не протянуть от него ноги! ... Жизнь человека ничего не стоит. В этом можно убедиться в год Тигра! Ибо за нашу жизнь он бороться не собирается! ... Зачем нам год Тигра, если и по Восточному календарю у нас Западные мерки? ... Ребята, давайте жить по Западному календарю! Отдадим тиграм не целый год, а целый зоопарк! ... Не следует заблуждаться относительно года Тигра! Все равно и этот год сократит дальше нашу жизнь! ... Говорят, всё проходит! Но если год Тигра и пройдет, это ещё не всё! ... Сколько тигров не нужно, чтобы год Тигра оказался нужным?