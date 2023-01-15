Правительство Литвы по инициативе Минсельхоза предлагает легализовать самогоноварение. Как сообщает пресс-служба кабинета министров, планируется с 2024 года разрешить фермерам и владельцам туристических усадеб, учтёным в сельскохозяйственном регистре, изготовление до 1 тысячи литров в год домашнего алкоголя крепостью не выше 65 градусов.
Идею поддерживает группа депутатов парламента от правящих и оппозиции. Минсельхозу поручено «без увеличения административной ноши» разработать стандарты, «привязать» самогонщиков к региональным лабораториям по надзору за качеством продуктов. eadaily.com