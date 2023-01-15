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Минсельхоз Литвы предложил легализовать производство домашнего самогона

Минсельхоз Литвы предложил легализовать производство домашнего самогона
Фото: Фрагмент из фильма "Самогонщики" 1962 года

Правительство Литвы по инициативе Минсельхоза предлагает легализовать самогоноварение. Как сообщает пресс-служба кабинета министров, планируется с 2024 года разрешить фермерам и владельцам туристических усадеб, учтёным в сельскохозяйственном регистре, изготовление до 1 тысячи литров в год домашнего алкоголя крепостью не выше 65 градусов.

Идею поддерживает группа депутатов парламента от правящих и оппозиции. Минсельхозу поручено «без увеличения административной ноши» разработать стандарты, «привязать» самогонщиков к региональным лабораториям по надзору за качеством продуктов.
eadaily.com


  • Вчера, 20:46
  • DTV
  • Просмотров: 32
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