Лабораторные анализы подтвердили наличие вируса в образцах, взятых у домашних свиней на ферме, расположенной на севере страны. Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (НАБПП) готово предоставить вознаграждение в размере 50 евро за каждое уведомление об обнаружении трупов кабанов и их местонахождении
Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (НАБПП) зарегистрировало случай африканской чумы свиней. Лабораторные анализы подтвердили наличие вируса в образцах, взятых у домашних свиней на ферме, расположенной в селе Мындык Дрокиевского района.
Территориальное подразделение НАБПП предприняло необходимые карантинные меры: проводятся мероприятия по ликвидации очага.
Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (НАБПП) готово предоставить вознаграждение в размере 50 евро за каждое уведомление об обнаружении трупов кабанов и их местонахождении, сообщает noi.md.
Объявление было сделано на веб-сайте НАБПП в контексте подтверждения 12 января наличия вируса африканской чумы свиней (АЧС) в образцах, взятых у домашних свиней в непрофессиональном подсобном хозяйстве в селе Мындык Дрокиевского района. Как только территориальное подразделение продовольственной безопасности города Дрокия было уведомлено о результатах лабораторных исследований, оно приступило к мероприятиям по борьбе и ликвидации очага.
Была созвана Комиссия по чрезвычайным ситуациям Дрокии, которая утвердила План мероприятий по борьбе и ликвидации этой вспышки в соответствии с положениями Постановления Правительства № 1368/2016 об утверждении некоторых санитарно-ветеринарных норм, Постановления Правительства № 1374/2016 об утверждении Санитарно-ветеринарных норм и установлении общих мер по борьбе с некоторыми болезнями животных и конкретных мер, связанных с везикулярной болезнью свиней, а также Положения Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова № 1 от 21.09.2018 г. «О мерах по профилактике, борьбе и ликвидации африканской чумы свиней».
Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов приступило к процедурам уведомления компетентных структур на национальном уровне и в рамках Европейского союза, Всемирной организации охраны здоровья животных, а также других внешних партнеров о вспышке африканской чумы свиней на территории Республика Молдова.
Эпидемиологическое расследование продолжается и проводится группой инспекторов Дрокиевского территориального управления безопасности пищевых продуктов в сотрудничестве с другими компетентными государственными учреждениями. Перемещение свиней из непрофессиональных хозяйств на бойни, пункты убоя, ярмарки животных на территории Республики Молдова, а также размещение на рынке продуктов и побочных продуктов, полученных от них, было запрещено.
Территориальные подразделения Национального агентства по безопасности пищевых продуктов сотрудничают с органами местного самоуправления, органами, уполномоченными противодействовать незаконной реализации и транспортировке свиней из непрофессиональных хозяйств и продукции, полученной от них.
Агентство просит владельцев свиней срочно информировать свои территориальные подразделения, ветеринарных врачей или органы местного самоуправления в случае болезни и падежа животных или обнаружения трупов кабанов, не использовать в кормах свежесобранное зерно, пищевые отходы и строго соблюдать минимальные требования биобезопасности.
В этом контексте НАБПП просит граждан не приобретать продукты питания в несанкционированных местах, а также не приобретать продукты питания из свинины из стран, где распространена африканская чума свиней, для ввоза их в Республику Молдова, поскольку они будут конфискованы и уничтожены из-за опасности, которую они представляют.