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Европейских авиапассажиров намерены пересадить на беспилотники

Европейских авиапассажиров намерены пересадить на беспилотники

Беспилотное летающее такси может появиться в Евросоюзе, причём в совсем недалеком будущем. В 2024 году производители гражданских дронов надеются начать в ЕС выпуск своей продукции для широкой публики.

Узнав о таком технологическом скачке, который произойдет так скоро, граждане просят дать им гарантий того, что такие машины тяжелее воздуха, управляемые автоматами, не будут попадать в аварии, сообщает euronews.com

В этом их заверяет исполнительный директор Европейского Агентства авиационной безопасности (EASA) Патрик Ки.

«Моя работа состоит в том, чтобы давать разрешения на полёты только безопасным транспортным средствам. Если вы видите в европейском небе беспилотный аппарат, знайте, что от него не исходит никакой угрозы, поскольку он сертифицирован.

Когда мы говорим «сертифицирован», это означает, что мы этот дрон тщательно проверяем и обеспечиваем при его эксплуатации такой же уровень безопасности, как и любого коммерческого самолета. Так что если аэротакси полетит в 2024 году, то только потому, что оно будет безопасно. Иначе оно не полетит», - сказал Патрик Ки.

Беспилотное воздушное такси, представленное на выставке в Брюсселе, предполагается использовать для перевозки людей на Олимпийских играх в Париже в 2024 году. У него 18 роторов с приводами от электромоторов, которые не производят никаких вредных выбросов и обладают уровнем шума в четыре раза меньше, чем обычный вертолет.

Дрон под названием Volocity способен совершать полёты на расстояние около 20 км. Он идеально вписывается в стратегию Европейской комиссии в отношении беспилотных летательных аппаратов. Брюссель намерен интегрировать аэротакси в городские транспортные системы, которые будут «умными, зелёными и цифровыми».

Стратегия предусматривает дальнейшее развитие европейского рынка дронов По словам главы совместного предприятия SESAR, их можно будет применять в разных целях, в том числе для крупномасштабных коммерческих операций.

«Один из наших проектов, SAFIR-Med, показывает, что можно доставлять медицинское оборудование, образцы крови, органы и прочее, из больницы в лабораторию или в другую больницу. Это безопаснее, быстрее и устойчивее", - сказал Андреас Бошен

Проведённое по всему ЕС исследование установило, что применение беспилотников для доставки медицинских товаров считают допустимым более 50% опрошенных. Уровень доверия к воздушному такси и использованию дронов для персонального обслуживания несколько ниже.

Встал вопрос и о доступности этих видов транспорта. Мало кто сможет их себе позволить в следующем году. Между тем к 2030 году европейский рынок беспилотных летательных аппаратов сможет составить 14,5 млрд евро и создать в странах-членах более 145 тыс рабочих мест.
  • Сегодня, 09:51
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