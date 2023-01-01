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Молдавские хирурги прошли подготовку лечения больных с травмами в условиях военных конфликтов

Молдавские хирурги прошли подготовку лечения больных с травмами в условиях военных конфликтов

30 хирургов из Молдовы прошли подготовку лечения больных с травмами в условиях военных конфликтов и стихийных бедствий, во враждебных условиях с большим числом пострадавших и ограниченными ресурсами. Об этом сообщило представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

30 молдавских врачей прошли курс «Хирургическая подготовка в неблагоприятных условиях» (HEST). Мероприятие организовали в Кишиневе представительство ВОЗ в Молдове и Фонд Дэвида Нотта из Великобритании, в сотрудничестве с Университетом медицины и фармацевтики и при поддержке ЕС, передаёт newsmaker.md

В обучении использовали новейшие технологии. Врачи смогли попрактиковаться на анатомических моделях и других тренажерах, точно имитирующих человеческое тело. А также перенять богатый опыт врачей из Фонда «Дэвида Нотта», которые работали и преподавали в Йемене, Ливии, Ираке, Украине.

«Все инструкторы приехали с огромным личным богатым опытом лечения травм, полученных во время войны и катастроф. Этим опытом они поделились с нами. Одной из сильных сторон курса была его структура: во время теоретической части демонстрировали реальные случаи. А затем отрабатывали различные практические навыки и маневры», — сказал хирург Марин Возиян.

Тренинг HEST является частью серии тренингов, запланированных ВОЗ в Молдове, чтобы помочь обучить и наращивать потенциал клинического и управленческого персонала в области работы в условиях массовой гибели людей.

В целом эти курсы мирового класса, созданными известным британским хирургом Дэвидом Ноттом, прошли более 800 врачей из 10 стран.

Молдавские хирурги прошли подготовку лечения больных с травмами в условиях военных конфликтов
  • Сегодня, 10:10
  • DTV
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