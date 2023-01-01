Внештатный советник Офиса президента Алексей Арестович написал заявление об увольнении. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook во вторник, 17 января.
«Написал заявление об уходе с должности. Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку», — заявил Арестович в публикации от 17 января.
Арестович подвергся резкой критике в Украине после своего заявления о том, что российскую ракету, попавшую 14 января в жилом дом в Днепре, предположительно сбили украинские силы ПВО.
«Ее сбили, она упала на подъезд. Она взорвалась, когда упала», — сказал он в эфире программы Марка Фейгина в ютьюбе.
После этого против Арестовича началась целая кампания — мэр Днепропетровска Борис Филатов оскорбительно высказался в его адрес и потребовал от спецслужб проверить советника на предмет лояльности.
Затем депутат Верховной рады Алексей Гончаренко обвинил Арестовича в госизмене и заявил о начале сбора подписей среди парламентариев за его увольнение.
17 января Арестович принес извинения за свои высказывания.
«Я допустил серьезную ошибку в прямом эфире. Неважно по какой причине ее услышали зрители, но впредь буду строже относиться к информации, которую озвучиваю. Я приношу искренние извинения пострадавшим и их родственникам, жителям Днепра и всем, кого глубоко ранила моя преждевременная ошибочная версия причины удара российской ракеты в жилой дом», — написал он в соцсетях.