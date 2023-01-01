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Арестович написал заявление об уходе с поста советника офиса президента Украины

Арестович написал заявление об уходе с поста советника офиса президента Украины

Внештатный советник Офиса президента Алексей Арестович написал заявление об увольнении. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook во вторник, 17 января.

«Написал заявление об уходе с должности. Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку», — заявил Арестович в публикации от 17 января.

Арестович написал заявление об уходе с поста советника офиса президента Украины

Арестович подвергся резкой критике в Украине после своего заявления о том, что российскую ракету, попавшую 14 января в жилом дом в Днепре, предположительно сбили украинские силы ПВО.

«Ее сбили, она упала на подъезд. Она взорвалась, когда упала», — сказал он в эфире программы Марка Фейгина в ютьюбе.

После этого против Арестовича началась целая кампания — мэр Днепропетровска Борис Филатов оскорбительно высказался в его адрес и потребовал от спецслужб проверить советника на предмет лояльности.

Затем депутат Верховной рады Алексей Гончаренко обвинил Арестовича в госизмене и заявил о начале сбора подписей среди парламентариев за его увольнение.

17 января Арестович принес извинения за свои высказывания.

«Я допустил серьезную ошибку в прямом эфире. Неважно по какой причине ее услышали зрители, но впредь буду строже относиться к информации, которую озвучиваю. Я приношу искренние извинения пострадавшим и их родственникам, жителям Днепра и всем, кого глубоко ранила моя преждевременная ошибочная версия причины удара российской ракеты в жилой дом», — написал он в соцсетях.
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