Послание Президента органам государственной власти и управления – это традиционное ежегодное мероприятие. Его суть – постановка задач на предстоящий год. На этот раз расширенное совещание проходило в режиме видеоконференции.
В основном списке участников Руководитель Администрации Президента и советники Главы государства, члены правительства, президиум Верховного Совета, главы государственных администраций. Среди приглашенных также руководящий состав судебных органов, Прокуратуры ПМР, Центризбиркома, Счетной палаты, ПРБ, Фонда госрезерва, Общественной палаты, ОНФ, ФПП, госуниверситета, СМИ. По рекомендации Вадима Красносельского возможность услышать президентское послание от первоисточника онлайн и в полном объеме предоставлена заместителям руководителей органов госвласти по различным направлениям и главам структурных подразделений. Президент считает, что большинство задач и поручений имеют смежный характер, и работа предстоит совместная. Глава государства подчеркнул, что озвучиваемая сегодня информация – базовая, детализация предстоит в ближайшее время в рамках проведения расширенных ведомственных коллегий. Нынешнее широкое собрание Вадим Красносельский назвал возможностью обсудить положение дел в стране, скоординировать действия и наметить планы, сообщает пресс-служба главы государства.
Постановку задач предварила оценка итогов минувшего года и текущих реалий. Президент напомнил о борьбе с распространением коронавируса, внешнеполитическом кризисе, терактах, поддержке иностранных граждан, прибывших в Приднестровье в связи со сложными геополитическими обстоятельствами, усложнении логистики грузо- и пассажироперевозок, блокадных мерах со стороны Молдовы, перебоях в энергетике.
Вадим Красносельский акцентировал внимание на том факте, что в республике продолжают действовать особые режимы: желтый уровень террористической опасности и чрезвычайное экономическое положение. При этом руководитель страны подчеркнул, что, несмотря на обусловленное объективными причинами сокращение бюджетных доходов и обоснованную необходимость оперативно корректировать государственные расходы, все социальные обязательства выполнялись в минувшем году своевременно и полномерно, ключевые льготы сохранены, тарифы на коммунальные услуги не увеличивались, курс валют сохранял стабильность. Работу приднестровского госаппарата в 2022 году Президент признал удовлетворительной.
Прежде чем перейти непосредственно к задачам на предстоящий годовой период, Глава государства озвучил базовые элементы восьмилетней Стратегии развития Приднестровья: укрепление независимости Приднестровья с ориентиром на обретение международного признания и реализацию итогов референдума 2006 года; продолжение формирования общности «Приднестровский народ», включающей в себя представителей различных народностей, этнических групп и основанной на сохранении и развитии языков, культур, обычаев и традиций; построение социально ориентированного государства с рыночной формой экономики. Политическая стабильность, экономическая самодостаточность и социальная справедливость – это не только стратегические принципы развития приднестровского государства, но и в контексте президентского послания – основные блоки задач госорганам. Помимо них Президент традиционно выделяет региональную политику и ориентиры деятельности Верховного Совета.
Блок «Политическая стабильность»
Задачи в сфере внешней политики, адресованные МИД ПМР:
Продолжить работу по поддержанию функциональности механизмов переговорного процесса. Осуществлять регулярное взаимодействие с международными участниками формата «5+2».
Оказывать политико-дипломатическое содействие и поддержку проводимой под эгидой Российской Федерации Миротворческой операции в целях обеспечения стабильности и безопасности государства.
Развивать и наращивать взаимодействие с агентствами Организации Объединенных Наций в области защиты и обеспечения прав человека. Уделить внимание совместной разработке Рамочной основы в области прав человека в Приднестровье.
Продолжить развитие сотрудничества с международными организациями по реализации совместных отраслевых проектов.
Приложить усилия для дальнейшего развития системных двусторонних связей с Российской Федерацией, включая расширение межведомственного сотрудничества, укрепление торгово-экономических отношений и культурно-гуманитарного взаимодействия.
По линии Фонда капитальных вложений осуществить капитальный ремонт административного здания Министерства.
Задачи в сфере обороны, адресованные Министерству обороны ПМР:
Принимать меры по поддержанию высокой боевой и мобилизационной готовности, боевой способности войск.
Реализовать в полном объеме планы материально-технического обеспечения Вооруженных сил.
Продолжать работу по улучшению инфраструктуры военных городков, а также созданию всех необходимых жилищно-бытовых условий для прохождения военной службы.
Оснащать воинские части и учреждения Министерства обороны современной учебно-материальной базой и спортивным инвентарем.
Организовывать санаторно-курортный отдых и лечение ветеранов военной службы, а также отдых и оздоровление детей и лиц гражданского персонала.
Освоить Фонд капитальных вложений в части строительства 4-этажного здания Военного института, капитального ремонта зданий в оздоровительном комплексе «Днестровские зори» и по иным объектам.
Задачи в сфере обеспечения государственной безопасности, адресованные МГБ ПМР:
Активизировать деятельность по получению упреждающей информации о военных угрозах, выявлению и купированию угроз диверсионно-террористических и экстремистских проявлений в ПМР.
Организовать проведение мероприятий по совершенствованию деятельности сил и средств Оперативного штаба по борьбе с терроризмом и управления контртеррористической операцией.
Разработать необходимую нормативно-правовую базу, регламентирующую функции органов государственной власти и управления в рамках создания государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий кибератак на ресурсы государственной информационной инфраструктуры.
При проведении в органах государственной власти и управления, организациях контрольно-проверочных мероприятий по исполнению требований законодательства в области защиты государственной тайны особое внимание уделить выявлению и купированию каналов утечки информации при ее обработке на электронных носителях.
При реализации комплекса мероприятий по совершенствованию охраны государственной границы акцентировать внимание на фильтрационной работе в пунктах пропуска. Минимизировать вероятность задержки пассажиро-транспортного потока. Продолжить мероприятия по повышению профессионально-этической культуры поведения военнослужащих, обеспечивающих пограничный контроль.
Особое внимание уделить вопросам формирования и укрепления среди подрастающего поколения государственной идеологии, направленной на воспитание исторических, культурных, моральных и традиционных ценностей. Задействовать в том числе и Черноморское казачество.
Освоить Фонд капитальных вложений в части капитального ремонта поликлиники МГБ и по иным объектам ведомства.
Задачи в сфере правоохранительной деятельности, адресованные МВД ПМР:
Продолжить совершенствование механизмов информирования населения об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях.
Продолжить мероприятия по подготовке должностных лиц органов государственной власти и управления, органов местного самоуправления и организаций к выполнению мероприятий по гражданской обороне.
В рамках работы Оперативного штаба по оказанию содействия иностранным гражданам, вынужденным временно находиться на территории ПМР, продолжить проведение мероприятий по приему и оказанию содействия иностранным гражданам, прибывающим с территории Украины.
Совместно с МГБ ПМР, ГТК ПМР, Следственным комитетом ПМР в рамках установленного на всей территории ПМР высокого «жёлтого» уровня террористической опасности продолжить комплекс мероприятий по принятию всех необходимых дополнительных мер, связанных с обеспечением безопасности личности, общества и государства.
Провести мероприятия по реализации второго этапа Концепции общественного порядка и безопасности в ПМР.
Совместно с ГТК ПМР, МГБ ПМР, Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР, Государственной службой экологического контроля и охраны окружающей среды ПМР продолжить на постоянной основе проведение рейдовых мероприятий на предмет соблюдения земельного и водного законодательства, законодательства о лесе и недрах, а также по разработке карьеров (песка, ПГС).
Продолжить проведение мероприятий по исполнению Общереспубликанского плана по противодействию коррупции.
Провести мероприятия по дальнейшему совершенствованию механизмов информационно-правовой доступности и открытости органов внутренних дел. Совместно с Министерством здравоохранения ПМР и ГУ «Республиканский центр гигиены и эпидемиологии» в рамках работы Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции продолжить постоянный мониторинг эпидситуации в республике по заболеваемости коронавирусной инфекцией.
При проведении профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений Правил дорожного движения, на постоянной основе анализировать причины аварийности на дорогах. Принимать меры для совершенствования действующего законодательства.
Продолжить изучение мнения граждан о личной безопасности, а также о деятельности органов внутренних дел на основе вневедомственных источников информации (проведение социологических опросов, мониторинг средств массовой информации, сети Интернет).
По линии Фонда капитальных вложений провести капитальные ремонты комплекса строений по месту дислоцирования аварийно-спасательного подразделения г. Бендеры, фасада здания пожарной части в г. Григориополь. Завершить ремонтно-строительные работы в здании ОГАИ и МРЭО Бендер.
По программе завершения строительства жилых объектов на долевом участии продолжить возведение нового жилого комплекса: 11 трёхэтажных домов на 132 квартиры по ул. Мира в г. Тирасполь для сотрудников правоохранительных органов, представителей здравоохранения и работников иных бюджетных сфер.
Продолжить мероприятия по благоустройству столичного парка «Покровский».
Совместно с государственными администрациями городов и районов ПМР и при содействии депутатских корпусов Верховного Совета, местных Советов народных депутатов обобщить информацию о наиболее опасных участках дорожного движения. Предпринять меры, необходимые для обеспечения безопасности участников дорожного движения. Обновить разметку, установить дополнительные дорожные знаки, островки безопасности, улучшить качество дорожного покрытия, обеспечить освещение в местах пешеходных переходов и улучшить видимость дорожной обстановки.
Задачи в сфере юстиции, адресованные Министерству юстиции ПМР:
Осуществить создание единой государственной экспертно-квалификационной комиссии в целях определения уровня профессиональной подготовки экспертов государственных судебно-экспертных учреждений и экспертных подразделений, созданных исполнительными органами государственной власти ПМР, а также их аттестации каждые 5 лет на право производства судебной экспертизы.
Осуществить комплекс мероприятий, направленных на проведение ремонтов и реконструкций жилых, бытовых объектов общего назначения в учреждениях исполнения наказания. Расширить перечень профессий и увеличить количество занятых трудом.
Направить на курсы повышения квалификации в 2023 году сотрудников из числа медицинских работников уголовно-исполнительной системы – на базе Министерства здравоохранения ПМР; из числа сотрудников Государственной службы судебных исполнителей и Государственной службы исполнения наказаний Министерства юстиции ПМР – на базе Тираспольского юридического института им. М.И. Кутузова МВД ПМР.
Осуществить приобретение планетарного сканера для оцифровки метрических книг, находящихся на постоянном хранении в отделе ведения Республиканского архива записи актов гражданского состояния Государственной службы регистрации и нотариата Министерства юстиции ПМР.
Исполнить Фонд капитальных вложений на подведомственных Министерству объектах.
Задачи в сфере следствия, адресованные Следственному комитету ПМР:
Провести работу по повышению эффективности расследования уголовных дел по экономическим преступлениям в целях взыскания вреда, причиненного государству и гражданам на стадии предварительного следствия.
Предпринять меры по сокращению числа уголовных дел, возвращаемых прокурором на дополнительное расследование в порядке, предусмотренном статьей 191 Уголовно-процессуального кодекса ПМР, при тесном взаимодействии с прокурором. Обеспечить надлежащий контроль на стадии принятия процессуального решения о направлении дела прокурору для утверждения обвинительного заключения, а также решений о прекращении и приостановлении уголовного дела.
Усилить контроль за соблюдением следователями разумных сроков уголовного судопроизводства.
Обеспечить исполнение Фонда капитальных вложений в части капитального ремонта зданий: Следственного комитета ПМР, следственных комитетов г. Рыбницы и Рыбницкого района, г. Дубоссары и Дубоссарского района и на иных объектах ведомства.
Задачи в сфере прокурорского надзора и контроля, адресованные органам Прокуратуры ПМР:
Продолжить работу над совершенствованием уголовно-исполнительного законодательства ПМР в целях его гармонизации с законодательством РФ по вопросам защиты прав и свобод лиц, отбывающих уголовные наказания в виде лишения свободы.
Совместно с Министерством юстиции ПМР разработать и ввести в действие изменения в Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений системы УИН в части создания условий для получения осужденными продуктов питания, требующих тепловой обработки и их последующего приготовления. На системной основе проверять соблюдение законности при осуществлении оперативно-розыскной деятельности при выявлении, пресечении и раскрытии преступлений.
Министерству юстиции ПМР, Прокуратуре ПМР, Верховному суду ПМР принимать меры по повышению качества подготовки надлежащего уровня материалов, направляемых в суд для решения вопроса об условно-досрочном освобождении осужденных, а также для решения вопроса об освобождении осужденных от отбывания наказания по болезни. Исключить волокиту.
Проверить соблюдение требований Закона «Об обращениях граждан, юридических лиц, а также общественных объединений», в том числе в части исполнения органами государственной власти и управления, должностными лицами, руководителями юридических лиц обязанности проверять состояние работы с обращениями в подведомственных органах, организациях и структурных подразделениях, в филиалах и представительствах.
Проверить соблюдение требований Закона «О закупках в ПМР» органами государственной власти и управления ПМР.
Исполнить Фонд капитальных вложений в части капитального ремонта здания прокуратуры г. Дубоссары и Дубоссарского района.
Задачи в области таможенного дела, адресованные ГТК ПМР:
Упростить действие таможенных процедур переработки товаров, используя в качестве уведомления о переработке непосредственно таможенную декларацию. Внедрить в структуре таможен территориальные центры электронного декларирования.
Совместно с МГБ, государственными администрациями при изыскании финансирования со стороны Правительства улучшить материально-техническое оснащение таможенных пунктов пропуска в части: - оборудования таможенных пунктов пропуска досмотровыми боксами;
- строительства (благоустройства) на наиболее загруженных таможенных пунктах пропуска мест общего пользования;
- установки навесов в специально оборудованных местах для проведения таможенного досмотра.
В целях повышения эффективности контроля за законностью перемещения через таможенную границу ПМР товаров продолжить работу по дальнейшему развитию аппаратно-программных комплексов видеомониторинга ситуации на границе путем оснащения пунктов пропуска видеорегистраторами и системами видеонаблюдения, позволяющими осуществлять оперативный мониторинг и видеофиксацию таможенных операций.
Продолжить в таможенных органах проведение мероприятий по исполнению Общереспубликанского плана по противодействию коррупции. Исполнить ФКВ на 2023 год исходя из параметров действующего Закона «О республиканском бюджете».
Задачи в сфере связи, информатизации, СМИ, адресованные Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций:
Продолжить развитие государственной информационной системы «Портал государственных услуг». Осуществить перевод очередных государственных услуг в электронную форму, разработку мобильной версии данной государственной информационной системы.
Осуществить создание государственной информационной системы «Система электронной демократии», которая позволит обеспечить публичность и открытость общественного контроля и учет его результатов, информационное взаимодействие субъектов общественного контроля между собой, а также с органами власти и организациями.
Создать государственную информационную систему «Кадровый состав государственных органов».
Создать информационную систему, которая позволит обеспечить сбор, накопление, защиту, учет и представление сведений о выдаче документов разрешительного характера в государственных администрациях городов и районов ПМР.
Создать информационную систему учета документов ветеринарного и фитосанитарного контроля импортируемых или экспортируемых товаров на/с территории ПМР, которая позволит упростить процедуру взаимодействия Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР с Государственным таможенным комитетом ПМР, а также улучшить качество предоставления соответствующих государственных услуг для заявителей.
Продолжить работу по цифровизации системы здравоохранения ПМР посредством создания и внедрения информационной системы «Электронное здравоохранение» в государственных организациях здравоохранения, включая подсистему «Учет медико-фармацевтической продукции».
Продолжить работу по развитию государственной информационной системы «Панорама» (созданию электронного Государственного земельного кадастра). Обеспечить информационную поддержку мероприятий в рамках Года агропромышленного комплекса, сельских территорий и сельского туризма ПМР.
В рамках реализации основных направлений государственной информационной политики через государственные республиканские средства массовой информации осуществлять работу по освещению: а) истории Приднестровья, приднестровской идентичности, ценностей, традиций, идеологии и т.д.;
б) направлений государственной поддержки отечественного товаропроизводителя, анонсированию и широком освещении проекта «Покупай Приднестровское»;
в) работы государства в отношении трудовой занятости граждан, а также вопросов вовлечения молодёжи в трудовую и экономическую деятельность, информировании о социально ориентированных предприятиях, успешных личных историях предпринимателей, вакансиях и наиболее востребованных профессиях в стране, рабочих династиях;
г) традиционных семейных ценностей и укрепления института семьи;
д) информации о Приднестровье как об инвестиционно и туристически привлекательной стране;
е) поддержки и развития спорта, здорового образа жизни.
По линии ФКВ произвести капитальный ремонт ГУ «Приднестровская газета» и на иных объектах исходя из программ Фонда.
Задачи в сфере управления документацией и архивами, адресованные Госслужбе управления документацией и архивами:
Продолжить мониторинг источников комплектования Архивного фонда ПМР с целью совершенствования качества его комплектования отраслевой документацией органов власти и управления.
В целях сохранения объективной истории о Великой Отечественной войне продолжить работу над проектом «Без срока давности» по выявлению документов о злодеяниях немецко-румынских захватчиков на территории Приднестровья и введения их в научный, публичный оборот.
Продолжить создание страхового фонда распорядительной документации местных органов управления и самоуправления за советский период, в том числе сельских и поселковых советов депутатов трудящихся Приднестровья с 1944 по 1990 годы.
Усилить контроль и полное освоение средств по линии Фонда капитальных вложений в части завершения реконструкции здания государственных архивов (г. Тирасполь, ул. Текстильщиков, 36). При необходимости завершения работ в 2024 году принять меры по включению заявки на осуществление работ по оборудованию данного объекта в смету расходов Фонд капитальных вложений на 2024 год.
Задачи в рамках избирательного процесса, адресованные ЦИК ПМР:
Задействовать новые формы в работе по повышению профессионализма и подготовке кадрового резерва членов избирательных комиссий всех уровней.
Продолжить на системной основе работу по правовому просвещению молодых избирателей, созданию условий для проявления гражданской активности молодежи и приобретения новых социально-культурных компетенций. Провести в 2023 году второй форум молодежных избирательных комиссий.
Задачи, направленные на развитие судебной системы:
Верховному суду
Продолжить работу по повышению уровня квалификации судей и работников судебной системы, по повышению критериев отбора кандидатов на должности судей, консультантов, секретарей судебных заседаний.
С целью оперативного информирования судами всех заинтересованных лиц о результатах рассмотрения конкретных дел и материалов продолжить работу по исполнению требований Закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов ПМР».
Провести изучение и анализ практики судов первой и кассационной инстанций по гражданским делам, связанным с самовольным строительством и переустройством помещений, в целях обеспечения единообразного подхода к рассмотрению и разрешению указанной категории дел.
Провести обобщение практики использования судами в качестве доказательств по уголовным делам результатов оперативно-розыскных мероприятий, особенно – по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ, а также по экономическим преступлениям, преступлениям, связанным с нарушением налогового законодательства.
Активизировать проведение выездных судебных заседаний в учреждениях исполнения наказаний для рассмотрения жалоб осужденных по оспариванию дисциплинарных взысканий, материалов об установлении административного надзора, об условно-досрочном освобождении, о переводе осужденных на иной режим содержания, освобождении по болезни.
Проанализировать исполнение действующего законодательства в части обеспечения гарантий независимости судьи.
Возобновить мероприятия по разработке проектно-сметной документации по реконструкции здания Верховного суда (г. Тирасполь, ул. Ленина, 1/1). Судебному департаменту при Верховном суде освоить ФКВ-2023 в части ремонта здания Каменского районного суда.
Конституционному суду
Продолжить работу по исполнению требований Закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов ПМР». Размещать решения Суда, обеспечивать техническую возможность поступления обращений заявителей в электронном виде на официальный сайт Конституционного суда.
Развивать и укреплять кадровый потенциал, проводить плановые мероприятия по повышению квалификации сотрудников аппарата Конституционного суда.
Осуществлять деятельность, направленную на гарантирование верховенства Конституции, в целях стабилизации и корректировки законодательства в рамках реализации права законодательной инициативы по вопросам своего ведения.
В целях популяризации деятельности Конституционного суда продолжить работу по подготовке научно-практических публикаций, а также подготовить к изданию обзор постановлений Конституционного суда за весь период его деятельности.
Арбитражному суду
Продолжить реализацию положений Закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов» для получения гражданами и хозяйствующими субъектами своевременной, объективной, полной информации о деятельности суда.
В целях экономии бюджетных средств по финансированию расходов на почтовые отправления рассмотреть вопрос о возможности использования альтернативных способов информирования участников арбитражного процесса.
Повышать уровень профессиональной подготовки судей Арбитражного суда, в том числе посредством использования дистанционных и онлайн ресурсов.
Вести работу по обобщению судебной практики в целях единообразного применения норм действующего законодательства.
Блок «Экономическая самодостаточность»
Задачи в сфере экономики и финансов, адресованные министерствам экономического блока:
Министерству экономического развития ПМР
Во взаимодействии с ЗАО «Молдавская ГРЭС» и ГУП «Дубоссарская ГЭС» обеспечить энергетическую стабильность в сфере использования природного газа и выработки электроэнергии.
Продолжить реализацию мер государственной поддержки экономических субъектов ПМР, в том числе путем льготного кредитования на инвестиционные цели с соблюдением принципов поддержки приоритетных отраслей народного хозяйства.
Продолжить взаимодействие с Российской Федерацией в целях развития внешней торговли, а также реализация мер по обеспечению сохранения преференционного режима торговли с Европейским союзом.
Продолжить реализацию инвестиционной политики государства в рамках Фонда капитальных вложений с применением современных методов ценообразования в строительстве. При этом уделить особое внимание соблюдению Закона «О закупках в ПМР», контролю проведения работ и их качеству, освоению финансирования ФКВ и срокам сдачи объектов в эксплуатацию.
Исполнить Фонд капвложений и осуществить: - строительство сетей водоснабжения в сельской местности;
- обеспечение освещения населенных пунктов, в том числе в сельской местности;
- разработку и экспертизу проектно-сметной документации по строительству и по капремонту зданий и сооружений;
- формирование Единой информационной системы охраны труда.
Осуществить контроль за освоением финансовых средств Дорожного фонда в ходе производства работ при ремонте и строительстве автомобильных дорог и устройстве тротуаров с применением новых технологий. Осуществлять строительство и ремонт дорог преимущественно из бетона и тротуарной плитки. При этом уделить особое внимание исполнению Закона «О закупках в ПМР», контролю проведения работ и их качеству, срокам сдачи объектов в эксплуатацию. Совместно с Правительством: - продолжить работу по совершенствованию механизмов, нивелирующих ситуации с разрушением сложившейся логистики приобретения сырья и сбыта готовой продукции, в том числе для стимулирования предприятий-экспортеров;
- гибче подходить к вопросу снижения налоговой нагрузки при оплате вынужденных простоев, упрощению аттестации рабочих мест.
Продолжить работу по оказанию содействия предприятиям в закреплении кадров и повышения их квалификации. Разработать систему налоговых льгот и преференций для создания новых рабочих мест и удержания кадров.
Совместно с Министерством просвещения, в том числе в рамках дуальной системы обучения, определить права предприятий по подготовке кадров. Выработать систему компенсации затрат предприятиям на эти цели. Повысить эффективность целевого направления выпускников организаций профобразования на предприятия реального сектора экономики.
Продолжить работу по сокращению для предприятий статистической отчетности.
Во взаимодействии с Союзом промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья принять меры по актуализации и совершенствованию трудового законодательства, снижению административно-регуляторной нагрузки на бизнес с учётом реалий времени.
Проводить постоянный контроль по недопущению необоснованного роста цен на продукты питания и медикаменты.
Осуществить поэтапную разработку и внедрение государственной информационной системы «Госимущество» в соответствии с утвержденным техническим заданием.
Создать информационную систему «Сертификация» для сопровождения деятельности и обеспечения информационной доступности в сфере сертификации для всех производителей и потребителей работ, услуг и продукции.
Продолжить реализацию мероприятий Программы поддержки и развития туризма в ПМР на 2019-2026 годы.
Осуществить реализацию Комплексного плана мероприятий по развитию сельского туризма (агротуризма) в ПМР.
Продолжить реализацию проектов «Покупай Приднестровское!» и «Функционирование «Бизнес школы» (исходя из финансовой возможности).
Совместно с государственными администрациями городов и районов ПМР, Министерством юстиции ПМР, Прокуратурой ПМР, Верховным советом ПМР формировать правоприменительную практику: - в отношении принудительного прекращения прав землепользования участками, не используемых по целевому назначению;
- по отчуждению объектов незавершенного строительства, расположенных на земельных участках, права на которые прекращены, а также по отчуждению бесхозяйно содержимых зданий (помещений).
Министерству финансов ПМР
Совместно с заинтересованными органами государственной власти и управления провести мероприятия по совершенствованию налогового администрирования в рамках разработки и реализации «Дорожной карты» по упрощению механизма расчета и уплаты налоговых платежей, составления и представления хозяйствующими субъектами налоговой и иной отчетности.
Продолжить работу по развитию информатизации и автоматизации процессов в налоговых органах по следующим направлениям: - автоматизация обработки, выборки, свода и анализа сведений, содержащихся в налоговой и финансовой отчетности, представляемой в налоговые органы посредством ГИС «Электронная отчетность»;
- автоматизация процессов начисления, предъявления к оплате и получения сведений об оплате налогов, взимаемых с физических лиц;
- расширение объема оказываемых государственных услуг в налоговой сфере в электронном виде через ГИС «Портал государственных услуг».
Организовать взаимодействие налоговых органов с Государственным таможенным комитетом ПМР по обмену информацией в электронном виде, в том числе в рамках реализации законодательства о специальных налоговых режимах индивидуальной предпринимательской деятельности.
Продолжить мероприятия по внедрению современных технологий в бюджетном процессе, позволяющих максимально автоматизировать и облегчить систему прогнозно-аналитических исследований и текущего контроля за использованием бюджетных средств, в том числе посредством вовлечения распорядителей бюджетных средств на стадиях планирования и исполнения бюджета.
Провести мероприятия по закреплению в правовом поле положений, регулирующих правоотношения в сфере муниципального долга, включая определение понятия «муниципального долга», инструментов управления муниципальным долгом и др.
Совместно с Верховным Советом и иными заинтересованными органами детально проработать положения проекта Бюджетного кодекса ПМР (по блокам вопросов) с организацией работы по соответствующим сферам бюджетных правоотношений в целях формирования механизмов реализации предложенных норм на практике.
Осуществлять пристальный контроль за соблюдением Закона «Специальный налоговый режим – упрощенная система налогообложения». Вести постоянный мониторинг ситуации по исполнению Закона, проводить проверки, встречи с предпринимателями, обобщать практику применения Закона для его своевременно изменения и дополнения.
Освоить Фонд капвложений в части капитального ремонта здания Министерства (г. Тирасполь, ул. Горького, 53).
Задачи в сфере сельского хозяйства и природопользования, адресованные Министерству сельского хозяйства и природных ресурсов:
Осуществить реализацию мероприятий государственной программы развития АПК на 2019-2026 годы в части решения задач по обеспечению продовольственной самообеспеченности ПМР.
Осуществить реализацию мероприятий государственной целевой программы «Восстановление и развитие мелиоративного комплекса ПМР на 2021-2026 годы». Проводить ремонтно-восстановительные работы насосных станций и мелиоративных сетей оптимально задействую местных производителей.
Способствовать предотвращению распространения карантинного сорняка амброзии полыннолистной и обеспечению землепользователями и арендаторами неукоснительной реализации мер по борьбе и своевременной ликвидации очагов ее произрастания. Проводить обследования и внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия на землях сельскохозяйственного назначения.
Осуществить повышение эффективности использования орошаемых земель сельскохозяйственного назначения путем внедрения нового механизма исчисления среднестатистической урожайности сельскохозяйственных культур с орошаемых земель.
Продолжить реализацию мероприятий в рамках Государственной программы развития минерально-сырьевой базы, рационального и комплексного использования минеральных ресурсов и охраны недр ПМР на 2022-2026 годы, согласно плану на 2023 год.
Провести зарыбление рыбохозяйственных водоемов (вселение естественно-нерестующих видов рыб), рыбохозяйственной мелиорации путем вселения рыб-мелиораторов (судака, растительноядных видов рыб – белый амур, толстолобики).
Освоить Фонд капитальных вложений в части проведения капитального ремонта гидротехнических и противопаводковых сооружений, в том числе проектные работы.
Совместно с Министерством экономического развития ПМР обобщить и проанализировать результаты использования предприятиями АПК предоставленных им льготных кредитных ресурсов.
Блок «Социальная справедливость»
Задачи в сфере социальной защиты, пенсионного обеспечения, опеки и труда, адресованные Министерству по социальной защите и труду ПМР:
Осуществить повышение материального благосостояния пенсионеров (увеличение минимального размера пенсии по возрасту и минимального размера пенсии для исчисления надбавок и повышений).
Обеспечить своевременную выплату пенсий, пособий, компенсаций и иных выплат.
Осуществить повышение социальной защищенности различных льготных категорий граждан на основе адресного подхода.
Обеспечить разработку и внедрение механизмов долговременного ухода, направленного на системное и всестороннее улучшение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, частично или полностью утративших способность самообслуживания.
Осуществить совершенствование нормативно-правовой базы, регламентирующей создание условий доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры.
Провести дальнейшее развитие государственных гарантий по бесплатному обеспечению протезно-ортопедическими изделиями инвалидов. Осуществить увеличение размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 2-х лет.
Осуществить увеличение размера ежемесячного пособия на ребенка, граждан льготных категорий, предусмотренных законом «О республиканском бюджете на 2023 год».
Продолжить работу по реализации Концепции государственной семейной политики ПМР на 2021-2026 годы в части проведения агитационной и информационной кампании по популяризации традиционных семейных ценностей и укреплению института семьи.
Продолжить работу по развитию форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части совершенствования механизма создания и функционирования приемных семей, дальнейшего их сопровождения.
Осуществить пересмотр действующего порядка формирования состава и объема потребительской корзины в ПМР, а также порядка исчисления величины прожиточного минимума.
Продолжить работу по государственной поддержке молодых семей в приобретении жилья.
Продолжить работу над совершенствованием системы оплаты труда работников бюджетной сферы, денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности, денежного довольствия военнослужащих и лиц, приравненных к ним, денежного содержания государственных гражданских служащих.
Осуществить пересмотр размера пособия по безработице и продолжительности его получения с целью стимулирования безработных граждан к активному поиску работы.
Исполнить Фонд капитальных вложений и осуществить: – приобретение жилья в городах и районах ПМР для участников боевых действий по защите Приднестровья;
– реконструкцию СВА с. Дойбаны под размещение единого комплекса для проживания одиноких граждан пожилого возраста;
– капитальный ремонт:
- Бендерского детского дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
- Специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интерната I-II, V видов г. Тирасполь,
- Парканской средней общеобразовательной школы-интерната,
- Глинойской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, VIII вида,
- Бендерской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната III, IV, VII видов
и на других подведомственных объектах.
Задачи в сфере здравоохранения, адресованные Министерству здравоохранения ПМР:
Продолжить реализацию комплекса мероприятий, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, в том числе осуществлять мероприятия по реабилитации лиц, перенесших коронавирус.
Продолжить реализацию мероприятий по государственным целевым программам по профилактике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и онкологических заболеваний.
Продолжить реализацию мероприятий по проведению процедуры эндопротезирования тазобедренных и коленных суставов в ПМР.
Осуществить реализацию программы по лечению вирусных гепатитов у пациентов, в том числе лиц, отбывающих наказание в системе УИН.
Произвести подключение территориальных центров гигиены и эпидемиологии и других лечебно-профилактических учреждений к межведомственному электронному документообороту.
Продолжить реализацию мероприятий по созданию и внедрению государственной информационной системы «Электронное здравоохранение» в подведомственных лечебно-профилактических учреждениях, в том числе ведение всей необходимой отчетности и автоматизированного управления лечебно-профилактических учреждений в электронной форме.
Продолжить проведение аттестации врачебного персонала. По её итогам организовать системную переподготовку и повышение квалификации кадров. Продолжить реализацию мероприятий по внедрению программного комплекса Автоматизированного кадрового учета и Реестра медицинских работников в подведомственных организациях.
Завершить работу по разработке проектно-сметной документации по созданию обучающего (симуляционного) центра на базе ГУ «Республиканская клиническая больница».
Продолжить проведение мониторинга рынка медицинских услуг для определения наиболее востребованных населением республики медицинских услуг, с целью создания условий для их оказания в государственных лечебно-профилактических учреждениях.
Осуществлять действенный контроль за оказанием платных медицинских услуг и использованием полученных средств. Уделить внимание качеству и безопасности их оказания.
Поэтапно внедрять «пилотный проект» по оплате труда работников лечебно-профилактических учреждений с учетом результатов его реализации на базе ГУ «Республиканская клиническая больница».
Проводить обновление оборудования медицинских учреждений.
Продолжить реализацию программы по лечению больных за пределами Приднестровья, в том числе сердечно-сосудистых заболеваний.
Продолжить работу по разработке и утверждению клинических рекомендаций.
Организовать контроль за функционированием лечебных учреждений 1-го уровня (ФАПы, СВА).
Обеспечить замену оконных блоков в лечебно-профилактических учреждениях республики.
Исполнить Фонд капитальных вложений и произвести: – строительства:
- незавершенного здания под пищеблок и прачечный блок, а также нового хирургического корпуса Республиканской клинической больницы,
- крытой подъездной эстакады Каменской центральной районной больницы;
– реконструкции:
- акушерско-гинекологического стационара Бендерского центра матери и ребенка,
- поликлиники г. Григориополь,
- операционного блока, отделения хирургии № 1, отделения гнойной хирургии Рыбницкой центральной районной больницы;
– капитальные ремонты:
- инфекционного корпуса Днестровской горбольницы,
- патологоанатомического отделения Бендерской центральной горбольницы,
- поликлиники горбольницы в здании Бендерского центра амбулаторно-поликлинической помощи,
- СВА с. Коротное,
- СВА с. Парканы,
- поликлиники Дубоссарской центральной районной больницы,
- хозяйственного блока, неврологического, кардиологического и терапевтического отделений Рыбницкой центральной районной больницы,
- помещений скорой медицинской помощи и приемного отделения Каменской центральной районной больницы,
а также исполнить мероприятия по иным объектам ведомства.
Государственным администрациям городов и районов ПМР обеспечить контроль за реализацией ФКВ на объектах Минздрава, расположенных на подведомственной территории.
Задачи, в сфере образования, молодёжной политики, адресованные Министерству просвещения ПМР:
Осуществить обновление содержания государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования.
Продолжить укрепление безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей качество и доступность общего образования. Продолжить реализацию проектов «Электронный журнал», «Электронная школа Приднестровья».
Продолжить реализацию практико-ориентированной (дуальной) системы обучения, в том числе по таким значимым для республики профессиям и специальностям, как мехатроника в машиностроении, сельском хозяйстве и лёгкой промышленности, сборщик обуви, швея, машинист насосных станций, механизатор, электрогазосварщик, токарь.
Осуществить совершенствование механизма трудоустройства выпускников организаций профессионального образования.
Осуществить реализацию программ переподготовки и повышения квалификации педагогов.
Разработать Концепцию развития системы отдыха и оздоровления детей в ПМР.
В учреждениях образования проводить встречи обучающихся с ветеранами Великой Отечественной войны, воинами-интернационалистами, защитниками Приднестровья.
Продолжить работу по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности путем активного вовлечения молодежи в добровольчество и в различные социальные практики.
Освоить средства Фонда капитальных вложений. Провести капитальные ремонты: - Республиканского молдавского теоретического лицея-комплекса,
- Приднестровского колледжа технологий и управления,
- административного здания Министерства,
- Тираспольского аграрно-технического колледжа им. М.В. Фрунзе
и работы по иным объектам системы просвещения.
Задачи, связанные с деятельностью Приднестровского госуниверситета им. Т. Г. Шевченко:
Разработать проект государственной целевой программы «Стратегия развития ГОУ «Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко» на 2024-2028 гг.». Согласовать её со всеми заинтересованными органами, утвердить.
Осуществить выдачу документов о высшем образовании государственного образца Российской Федерации выпускникам вуза наряду с документами о высшем ПМР.
Обеспечить взаимодействие с Электронными библиотеками ведущих образовательных и научных организаций Российской Федерации в рамках процесса интеграции в систему образования России.
В соответствии с Государственным заказом выполнить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
Издать книгу «История ПМР. Том I» (период с Каменного века по XVII век включительно).
Активизировать воспитательную деятельность в вузе, направив её на развитие личности, самоопределение и социализацию обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в приднестровском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.
По линии Фонда капитальных вложений осуществить капитальный ремонт корпусов «Б» и «В» вуза, студгородка в г. Тирасполь.
Осуществить развитие и реконструкцию спортивно-оздоровительного лагеря «Сэнэтате» ПГУ.
Задачи в сфере культуры и историко-культурного наследия, адресованные Госслужбе по культуре и историческому наследию ПМР:
Продолжить работу по исполнению Плана мероприятий по реализации Концепции создания Государственного историко-краеведческого музея.
Обновить программно-методическое обеспечение образовательного процесса организаций дополнительного образования художественно-эстетической направленности ПМР в части создания новых образовательных программ.
Продолжить международное позиционирование Приднестровья в области культуры и искусства.
Совместно с государственными администрациями городов и районов ПМР обеспечить реализацию мероприятий по сохранению и развитию народных художественных промыслов и ремесел. Проводить популяризацию национальных культур приднестровского народа и историко-культурного наследия ПМР. Проводить культурные мероприятия (формат фестивалей).
Обеспечить гастрольный выезд государственных коллективов (театр, «Виорика», «Либерти», цирк, хор, симфонический оркестр) в города и районы ПМР.
Исполнить Фонд капитальных вложений на подведомственных объектах. Произвести капитальные ремонты: - учебного корпуса Приднестровского государственного института искусств им. А.Г. Рубинштейна,
- Приднестровского государственного художественного музея;
- Бендерского высшего художественного колледжа им. В.И. Постойкина.
Задачи в сфере спорта, адресованные Госслужбе по спорту ПМР:
Продолжить работу по созданию новой системы физкультурно-спортивного воспитания населения.
Реализовать Республиканский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне».
Продолжить реализацию спортивных проектов «Семья Президента за здоровый образ жизни», «Кожаный мяч» и «Футбол в школу», а также Программу развития женского футбола в ПМР. Разработать и реализовать проекты «Футбол в детские сады», «Спортивная борьба в школу», «Школьный спортивный клуб как элемент системы воспитания обучающихся».
Провести спортивные соревнования среди органов государственной власти, в том числе по гребле.
Исполнить Фонд капитальных вложений и провести капитальный ремонт кровли Училища олимпийского резерва.
Совместно с Правительством ПМР и Верховным Советом ПМР провести работу по обеспечению достаточного уровня финансирования спортивных организаций и мероприятий.
Задачи в сфере природоохранной деятельности и защиты окружающей среды, адресованные Госслужбе экологического контроля и охраны окружающей среды:
Осуществить совершенствование проведения государственного контроля (надзора) в сфере обеспечения охраны и сохранения водных биоресурсов, охотничьих и лесных ресурсов, ресурсов недр (и здесь – уделить пристальное внимание карьерам и вопросу их рекультивации).
Обеспечить проведение научной работы в подведомственных Государственной службе организациях.
Решить проблему целесообразности формирования площадки для захоронения битум-рубероидных кровельных отходов.
Блок «Региональная политика»
Задачи в сфере местного государственного управления, адресованные государственным администрациям городов и районов:
Обеспечить своевременное исполнение местных бюджетов, включая:
- финансирование социально защищенных статей бюджета;
- своевременную выплату отпускных педагогическим работникам муниципальных учреждений образования в летний период;
- финансирование прочих статей расходов, обеспечивающих жизнедеятельность и развитие подведомственных организаций в рамках утвержденных лимитов.
Осуществить расширение мест проведения ярмарок выходного дня при поддержке депутатов местных Советов народных депутатов с максимальным привлечением производителей сельскохозяйственной продукции из городов и районов ПМР.
Осуществить реализацию наиболее рациональной модели утилизации мусора в ПМР – приобретение оборудования для сжигания отходов (реализация проекта по строительству мусоросжигательного завода).
Принять меры по улучшению туристической инфраструктуры, созданию материально-технической базы туризма, формированию культурно-туристических зон. Провести активизация предприятий сферы развлечения и отдыха, развитие культурно-массовой работы на базе городских и сельских домов культуры, в том числе путём проведения концертов, фестивалей, других массовых мероприятий, способствующих привлечению туристов.
Осуществить реализацию программ и проектов, в том числе: а) по капитальному ремонту жилищного фонда, объектов социально-культурного назначения;
б) по исполнению наказов избирателей;
в) по Дорожному фонду и Фонду капитальных вложений;
г) по благоустройству и озеленению территорий населенных пунктов с созданием рекреационных зон;
д) по обустройству парковочных зон и остановок общественного транспорта;
е) программ социального значения (обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; необходимым для лечения и поддержания достойного образа жизни; выплата материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и инвалидам, а также участникам боевых действий по защите ПМР и так далее).
При содействии депутатских корпусов Верховного Совета, местных Советов народных депутатов обобщить информацию о внутригородских и районных маршрутах, испытывающих высокую пассажирскую нагрузку в утренние и вечерние часы-пик. Принять меры по обеспечению потребностей граждан в пассажирском транспорте в указанное время, в том числе путём вывода дополнительного пассажирского транспорта. Провести мероприятия для сокращения интервала движения пассажирского транспорта в часы-пик.
Совместно с депутатскими корпусами Верховного Совета, Советов народных депутатов провести инвентаризацию и паспортизацию детской и спортивной инфраструктуры (инфраструктуры детских, спортивных площадок и их отдельно стоящих элементов), инфраструктуры рекреационных зон подведомственных территорий и привести их в соответствие с требованиями безопасности.
В части исполнения госадминистрациями Фонда капитальных вложений на 2023 год: а) в г. Тирасполь и г. Днестровск провести:
– реконструкции:
- парка культуры и отдыха «Победа» в г. Тирасполь (1 этап),
- Ботанического сада в г. Тирасполь (1 этап);
– продолжить создание Государственного историко-краеведческого музея в составе Екатерининского парка в г. Тирасполь (1 этап);
– капитальные ремонты:
- сельского клуба с. Кременчуг с устройством котельной (1 этап),
- Тираспольской СОШ № 9,
- городского стадиона Днестровска
и других объектов.
б) в г. Бендеры провести:
– капитальные ремонты:
- жилых помещений маневренного фонда города,
- фасада Специальной (коррекционной) школы-интерната для детей с нарушением интеллекта,
- детского сада № 38,
- подпорной стены на территории сквера «Солнечный»,
- пешеходного моста через железную дорогу от привокзальной площади ст. Бендеры-1,
- парка «Октябрьский»,
- теоретического лицея им. Л.С. Берга,
- стадиона СОШ № 15,
- Дома культуры и СВА с. Гиска,
- ДДЮТ микрорайона «Северный»
и других объектов.
в) в г. Слободзее и Слободзейском районе осуществить:
– реконструкцию летнего кинотеатра;
– строительство спортивного комплекса;
– капитальные ремонты:
- школьного стадиона Краснянской СОШ,
- административного здания с. Суклея,
- Дома культуры с. Фрунзе,
- детского сада «Лучик» в Слободзее
и других объектов.
г) в г. Григориополе и Григориопольском району осуществить:
– реконструкции:
- гребной базы,
- картодрома,
- административно-хозяйственного комплекса строений Григориопольской ОСШ им. Стоева с лицейскими классами № 2;
– капитальные ремонты:
- детского сада № 25 г. Григориополь,
- детского сада № 5 пос. Маяк
и других объектов.
д) в г. Дубоссары и Дубоссарском районе провести:
– строительство спортивного комплекса;
– капитальные ремонты:
- многоквартирных домов жилищного фонда, находящихся в критическом состоянии,
- кинотеатра «Искра»,
- специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва гребли и велоспорта,
- средней общеобразовательной русско-молдавской школы № 7,
- центра развития ребенка № 15,
- детского сада «Аленушка»
и других объектов.
е) в г. Рыбница и Рыбницком районе осуществить:
– создание парка «Набережный»;
– капитальные ремонты:
- детско-юношеской спортивной школы № 1,
- русской средней общеобразовательной школы № 10 с гимназическими классами,
- детского сада № 19 общеразвивающего вида
и других объектов.
ж) в г. Каменка и Каменском районе провести:
– восстановление парка Витгенштейна;
– капитальные ремонты:
- Каменской общеобразовательной средней школы № 3,
- Краснооктябрьской НОШ-детского сада,
- Катериновской общеобразовательной средней школы им. А.С. Пушкина,
- общеобразовательной школы-детского сада с. Хрустовая,
- спортивного комплекса с. Окница
и других объектов. Блок «Деятельность Верховного Совета ПМР»
Задачи, адресованные Верховному Совету ПМР:
Продолжить работу по совершенствованию механизма эффективного использования мелиоративных систем с целью обеспечения устойчивого воспроизводства плодородия земель сельскохозяйственного назначения.
Продолжить работу по оптимизации правового механизма, определяющего порядок принудительного прекращения прав на земельные участки в связи с неиспользованием их по целевому назначению, а также механизма отчуждения объектов незавершенного строительства, расположенных на земельных участках, права на которые прекращены.
Продолжить работу по совершенствованию законодательных норм, регламентирующих порядок отчуждения бесхозяйно содержимых нежилых зданий (помещений).
Совместно с Правительством ПМР и всеми заинтересованными сторонами продолжить работу по доработке проекта Бюджетного кодекса ПМР.
Совместно с Правительством ПМР продолжить работу по совершенствованию механизмов управления государственным имуществом.
Продолжить совместно с уполномоченными исполнительными органами государственной власти ПМР работу по созданию законодательных и иных механизмов по улучшению условий содержания осужденных и лиц, содержащихся под стражей, в том числе работу по созданию новых рабочих мест в учреждениях исполнения наказаний.
Законодательно закрепить, что договоры на оплату жилого помещения и коммунальных услуг населением должны носить публичный характер и могут быть заключены путем совершения конклюдентных действий, что приведет к упрощению взаимодействия между населением и организациями.
Провести мониторинг законодательных актов ПМР в сфере социальной защиты граждан с целью ревизии и последующей актуализации льгот и гарантий, предоставляемых различным категориям граждан.
Совместно с Правительством ПМР разработать и принять государственные гарантии сохранения прав всех семей умерших участников боевых действий по защите ПМР, состоявших на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и исключенных в последующие годы из очереди на улучшение жилищных условий на льготных основаниях вместе с семьей по причине смерти участника боевых действий по защите ПМР.