Альянс направил самолеты, чтобы "следить за военными действиями на восточном фланге", отметил Анхель Тилвар.
Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Североатлантического альянса во вторник, 17 января, прибыли в Румынию. Они будут следить за боевыми действиями в Украине. Об этом сообщил министр обороны Румынии Анхель Тилвар на своей Facebook-странице, передает korrespondent.net.
"Самолеты-разведчики ДРЛО (дальнего радиолокационного обнаружения) прибыли в Бухарест, откуда они будут передавать информацию НАТО о любых тактических и оперативных перемещениях вблизи границы альянса. В условиях войны России против Украины НАТО будет следить за военными действиями на восточном фланге с помощью самолетов ДРЛО. Румыния и союзники в безопасности", - рассказал чиновник.
Румынские СМИ отметили, что на сегодняшний день на территории страны находятся не менее трех разведывательных самолетов НАТО.
Напомним, НАТО создаст дополнительные боевые группы в Восточной Европе.
Четыре дополнительные многонациональные боевые группы разместят на территории Болгарии, Румынии, Словакии и Венгрии. НАТО наращивает присутствие войск в Восточной Европе. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по результатам внеочередного саммита глав государств и правительств стран НАТО в Брюсселе в четверг, 24 марта 2022 года.
По его словам, страны-члены НАТО на саммите в Брюсселе решили создать четыре дополнительные многонациональные боевые группы. Их разместят на территории Болгарии, Румынии, Словакии и Венгрии.
"Эти боевые группы дополнят четыре существующих в странах Балтии и Польши. Теперь у нас есть 8 многонациональных боевых групп НАТО, от Балтийского до Черного моря. По всей Европе находится 100 тысяч военных США. Также есть 40 тысяч под непосредственным руководством НАТО", – заявил Столтенберг.
Кроме того, Альянс усиливает присутствие от Балтийского до Черного моря.