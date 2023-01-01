Dnestr.TV

 
0

В Румынию прибыли разведывательные самолеты НАТО

В Румынию прибыли разведывательные самолеты НАТО

Альянс направил самолеты, чтобы "следить за военными действиями на восточном фланге", отметил Анхель Тилвар.

Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Североатлантического альянса во вторник, 17 января, прибыли в Румынию. Они будут следить за боевыми действиями в Украине. Об этом сообщил министр обороны Румынии Анхель Тилвар на своей Facebook-странице, передает korrespondent.net.

"Самолеты-разведчики ДРЛО (дальнего радиолокационного обнаружения) прибыли в Бухарест, откуда они будут передавать информацию НАТО о любых тактических и оперативных перемещениях вблизи границы альянса. В условиях войны России против Украины НАТО будет следить за военными действиями на восточном фланге с помощью самолетов ДРЛО. Румыния и союзники в безопасности", - рассказал чиновник.

Румынские СМИ отметили, что на сегодняшний день на территории страны находятся не менее трех разведывательных самолетов НАТО.

Напомним, НАТО создаст дополнительные боевые группы в Восточной Европе.

Четыре дополнительные многонациональные боевые группы разместят на территории Болгарии, Румынии, Словакии и Венгрии. НАТО наращивает присутствие войск в Восточной Европе. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по результатам внеочередного саммита глав государств и правительств стран НАТО в Брюсселе в четверг, 24 марта 2022 года.

По его словам, страны-члены НАТО на саммите в Брюсселе решили создать четыре дополнительные многонациональные боевые группы. Их разместят на территории Болгарии, Румынии, Словакии и Венгрии.

"Эти боевые группы дополнят четыре существующих в странах Балтии и Польши. Теперь у нас есть 8 многонациональных боевых групп НАТО, от Балтийского до Черного моря. По всей Европе находится 100 тысяч военных США. Также есть 40 тысяч под непосредственным руководством НАТО", – заявил Столтенберг.

Кроме того, Альянс усиливает присутствие от Балтийского до Черного моря.

  • Вчера, 20:00
  • DTV
  • Просмотров: 41
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Молдове готовятся поправки к Уголовному кодексу, пред ...
  • Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые ...
  • Беляков: Российских миротворцев в Приднестровье пытаютс ...
  • Почему сняли с должности спецпредставителя Украины по П ...
  • Традиции и обычаи ночи перед Рождеством: Что нужно дела ...
  • В Литве тысячи грузовых автомобилей перекрыли подъезды ...
  • Как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ...
  • В Бендерах будет работать планетарий
  • Кишинев ответил Тирасполю на запрет ввоза в Молдову про ...
  • Семья из Приднестровья вырастила полтонны гранатов на с ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Молдове готовятся поправки к Уголовному кодексу, пред ...
  • Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые ...
  • Беляков: Российских миротворцев в Приднестровье пытаютс ...
  • Почему сняли с должности спецпредставителя Украины по П ...
  • Традиции и обычаи ночи перед Рождеством: Что нужно дела ...
  • В Литве тысячи грузовых автомобилей перекрыли подъезды ...
  • Как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ...
  • В Бендерах будет работать планетарий
  • Кишинев ответил Тирасполю на запрет ввоза в Молдову про ...
  • Семья из Приднестровья вырастила полтонны гранатов на с ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна