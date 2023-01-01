Москва в ответ на девятый пакет санкций Евросоюза расширила список представителей сообщества, которым запрещен въезд в Россию. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении МИД РФ, сообщает ТАСС.
В дипведомстве указали, что ответные санкции затронули руководство силовых ведомств стран Евросоюза, задействованных в подготовке Вооруженных сил Украины в рамках миссии ЕС по оказанию военной помощи Киеву.
Кроме того, ограничения были введены против европейских государственных и коммерческих структур, производящих и поставляющих вооружения и военную технику киевскому режиму, а также граждан государств Евросоюза, замеченных в систематической публичной антироссийской риторике. Ограничения также были распространены на отдельных депутатов Европарламента, отметили в МИД РФ.
Как подчеркнули в МИД РФ, санкции Евросоюза являются попыткой оказать давление на Россию. "Считаем такие действия ЕС нелегитимными, подрывающими международно-правовые прерогативы СБ (Совет Безопасности) ООН", - добавили в дипведомстве, указав, "что любые недружественные акции со стороны западных стран и впредь будут получать своевременный и адекватный ответ".
Евросоюз ввел против РФ с февраля 2022 года девять пакетов экономических и индивидуальных санкций, в том числе с 5 декабря начало действовать решение об эмбарго на поставки российской нефти в страны сообщества. 16 декабря был введен в действие девятый пакет санкций. Согласно ему в черный список включены 141 человек и 49 юридических лиц, начата процедура лишения эфира в ЕС четырех российских телеканалов, введены ограничения в отношении трех российских банков, а также экспортные запреты.
Евросоюз введет десятый пакет санкций против России и «закроет лазейки», пишет theins.ru
Евросоюз готовится вводить новый, уже десятый по счету пакет санкций против России. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ее цитирует CNN.
По ее словам, десятый пакет будет в основном направлен на «закрытие лазеек», с помощью которых Россия обходит уже установленные ограничительные меры. Тех, кто обходит санкции ЕС, ждут огромные последствия, уточнила фон дер Ляйен.
Ранее глава Еврокомиссии, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, заявила, что Евросоюз ввел против РФ самые сильные санкции за всю историю. По ее словам, в результате ограничений российская экономика столкнется с десятилетиями регресса, а российская промышленность лишится любых современных критических технологий. Она пообещала продолжить поддержку Украины.
Ранее ЕС ввел санкции против 29 фигурантов расследования The Insider и Bellingcat о сотрудниках секретного подразделения в составе Главного вычислительного центра (ГВЦ) Вооруженных сил России. Именно они занимаются наведением высокоточных российских ракет, бьющих по украинским городам. Эти ракеты часто поражают гражданские объекты, разрушают дома и становятся причиной гибели мирных жителей в Украине.