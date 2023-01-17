В республике активно готовятся к крещенским купаниям. Уже водолазами было обследовано дно в местах проведения купаний. На месте крещенских купаний будут дежурить спасатели. Организаторы крещенских купаний просят, желающих принять участие в омовении, совершать его только в специально оборудованном для этого месте.
В Тирасполе совершить обрядовое купание можно будет с 15:00 18 января до 7:00 20 января в специально оборудованной крещенской купели на городском пляже.
Освящение купели состоится 19 января в 7:00. С этого времени на территории пляжа будут дежурить медики и спасатели. В то же время начнётся торговля горячими напитками и выпечкой. А на продажу спиртного во всех близлежащих магазинах будет действовать запрет с 18:00 18 января до 22:00 19 января.
При проведении крещенских купаний сотрудниками ГАИ будет организована стоянка транспорта перед въездом на городской пляж, сообщается на сайте столичной госадминистрации.
В Бендерах на городском пляже уже установили крещенскую купель, сообщают Бендеры ИНФО.
На круглосуточное дежурство спасатели заступают с 18 января 15:00 и до 9:00 20 января.
Горожан призывают к организованному купанию. 19 января после того, как в храмах пройдут праздничные службы и церковнослужители проведут чин освящения вод Днестра.
Купание в других прибрежных зонах Днестра и озере, расположенном в парке Дружбы народов, категорически запрещено.
В Слободзее крещенские купания будут организованы на двух пляжах в русской и молдавской частях города.
19 января с утра в храмах города и района пройдут торжественные богослужения и освящение воды. К 12:00 празднования переместятся к реке Днестр, где настоятели местных храмов освятят воды. По традиции первым в реку войдёт священнослужитель, а после него и все желающие.
Во время крещенских купаний службу будут нести спасатели, сотрудники милиции и скорой помощи. Отметим, что АСП г. Слободзея начнёт дежурить вечером 18 января и продолжит до утра 20 января.
Для переодевания на пляжах будут установлены палатки, на берегу реки – помост, с которого можно будет окунуться в воду.
Согреться горожане смогут у оборудованного для этих целей костра. Благодаря развёрнутой полевой кухне участников мероприятия будут угощать горячей ухой, изваром и чаем, сообщается на сайте госадминистрации.
В Каменском районе для крещенских купаний оборудовано сразу три места. Так, в Каменке это можно будет сделать на территории городского пляжа. Дежурство там будут нести сотрудники: АСП, скорой помощи и милиции. Совершить традиционный обряд жители и гости города смогут 19 января начиная с 12:00 после проведения обряда освящения воды настоятелем храма Успения Пресвятой Богородицы.
На сайте каменской госадминистрации сообщается, что места для крещенских купаний также оборудованы в селах Рашков (Парк культуры и отдыха) и Хрустовая (купель).
В Дубоссарах также активно готовятся к крещенским купаниям. Воду в верхнем бьефе Дубоссарской ГЭС освятят 19 января в полдень. На месте проведения омовения водолазы уже обследовали дно, а работники ПУЖКХ устанавливают купель на воде для проведения крещенских купаний, убирают берег, где по традиции будут размещены палатки для переодевания и обогрева купающихся людей. Длина помоста 12 метров, сама купель 2х3, глубина – 1,5 м.
На месте крещенских купаний будут дежурить спасатели, которые приступят к своим обязанностям уже вечером 18 января.
Представители Дубоссарского аварийно-спасательного отряда будут нести службу на организованном месте омовения до 24 часов 19 января. Дежурить на берегу также будут сотрудники дубоссарского РОВД и бригада скорой медицинской помощи.