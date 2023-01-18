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Авария в Тирасполе : пешеход в реанимации
ДТП произошло 17 января, в десять вечера, на улице Одесской. «Мазда» сбила 18-летнюю девушку на пешеходном переходе, сообщает пресс-центр МВД ПМР
Вероятно, виновник аварии – 18-летний водитель – не заметил человека на зебре.
На место ДТП прибыли сотрудники ГАИ и скорая. Пострадавшую жительницу столицы доставили в РКБ с сотрясением головного мозга, закрытыми переломами бедра и крестца.
Девушка госпитализирована в реанимационное отделение. Проводится разбирательство.
- Сегодня, 09:51
- DTV
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