Dnestr.TV

 
0

Российские ученые придумали альтернативу МРТ и ПЭТ

Российские ученые придумали альтернативу МРТ и ПЭТ

Ученые из Сколковского института вместе с коллегами из компании-разработчика сверхчувствительных магнитных сенсоров для медицинских применений QLU создали датчик нового типа для анализа магнитных наночастиц. Они рассчитывают, что разработка позволит снизить стоимость и повысить доступность диагностических процедур, требующих визуализации внутренних органов. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе QLU.

Техническая сложность, высокая стоимость и громоздкость оборудования снижают доступность МРТ и ПЭТ. В качестве альтернативы исследователи предлагают использовать сверхчувствительные магнитометры, которые регистрируют сигналы (как время релаксации, так и остаточную намагниченность) от контрастных суперпарамагнитных или ферромагнитных веществ, вводимых в кровеносную систему. Исследователи разработали датчик для такого магнитометра, основанный на микропленке из железо-иттриевого граната с оптической системой регистрации сигнала.

В ходе испытаний ученые использовали датчик для анализа магнитных наночастиц как в пробирках, так и локально введенных в организм лабораторных мышей. Сенсор оказался способен эффективно регистрировать остаточную намагниченность магнитных наночастиц в обоих случаях.

«Небольшой размер чувствительного элемента в сочетании с коротким временем восстановления после отключения катушек возбуждения обеспечивают потенциально высокое пространственное и временное разрешение измерений. В среднесрочной перспективе, повышая чувствительность нашего сенсора, мы способны создать прибор по аналогии с ПЭТ, который позволил бы быстро и эффективно, с минимальными побочными эффектами, определять как наличие, так и расположение раковых клеток, а также и более точно на них воздействовать», — рассказал «Газете.Ru» Максим Острась, руководитель QLU.

Исследователи рассчитывают, что их разработка в перспективе даст возможность разработать недорогую и инновационную систему медицинской диагностики заболеваний, в том числе и рака, на более ранних стадиях.

  • Сегодня, 09:56
  • DTV
  • Просмотров: 30
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Молдове готовятся поправки к Уголовному кодексу, пред ...
  • Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые ...
  • Беляков: Российских миротворцев в Приднестровье пытаютс ...
  • Почему сняли с должности спецпредставителя Украины по П ...
  • Традиции и обычаи ночи перед Рождеством: Что нужно дела ...
  • В Литве тысячи грузовых автомобилей перекрыли подъезды ...
  • Как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ...
  • В Бендерах будет работать планетарий
  • Кишинев ответил Тирасполю на запрет ввоза в Молдову про ...
  • Семья из Приднестровья вырастила полтонны гранатов на с ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Молдове готовятся поправки к Уголовному кодексу, пред ...
  • Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые ...
  • Беляков: Российских миротворцев в Приднестровье пытаютс ...
  • Почему сняли с должности спецпредставителя Украины по П ...
  • Традиции и обычаи ночи перед Рождеством: Что нужно дела ...
  • В Литве тысячи грузовых автомобилей перекрыли подъезды ...
  • Как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ...
  • В Бендерах будет работать планетарий
  • Кишинев ответил Тирасполю на запрет ввоза в Молдову про ...
  • Семья из Приднестровья вырастила полтонны гранатов на с ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна