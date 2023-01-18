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В Бендерах объявлен конкурс уличного художественного творчества и дизайна

В Бендерах объявлен конкурс уличного художественного творчества и дизайна

В Бендерах объявлен конкурс уличного художественного творчества и дизайна. Лучшие работы разместят на стенах путепровода по улице Коммунистической в районе фабрики «Флоаре». За призовые места предусмотрено денежное вознаграждение, сообщается на сайте госадминистрации г. Бендеры

В конкурсе могут принять участие все желающие, физические и юридические лица, авторские коллективы.

Основные задачи:

создание качественных эскизов граффити, направленных на благоустройство и повышение эстетической привлекательности и комфортности городской среды;
привлечение внимания граждан к активному участию в благоустройстве территорий города, созданию общественных инициатив по улучшению города;
популяризация граффити как вида изобразительного искусства, пропаганда позитивных примеров использования граффити-работ;
получение лучшего художественного и дизайнерского проектного решения.

Заявки принимаются с 17 февраля до 17 марта. Свои работы можно направить на электронную почту: uaig_bendery@mail.ru, либо в г. Бендеры, ул. Ленина, 17, каб. 100 (понедельник-пятница с 8:00 до 17:00). Дополнительную информацию можно получить по телефону: 0 (552) 2-41-67.

Организаторы отмечают, что эскиз не должен содержать скрытую рекламу.На конкурс не принимаются работы, содержащие элементы насилия, расовой, национальной или религиозной нетерпимости, изображения обнажённой натуры и другие произведения, нарушающие законодательство Приднестровской Молдавской Республики.

В жюри конкурса войдут представители Государственной администрации города Бендеры, Бендерского городского Совета народных депутатов, представители МУ «Управление культуры г. Бендеры» и приглашенные специалисты в сфере архитектуры и дизайна.

Представленные проекты будут оцениваться на предмет соответствия следующим критериям:
- оригинальность дизайнерского решения, наличие ясной, хорошо проработанной идеи эскиза;
- мастерство и техника исполнения, уникальность и оригинальность идеи, исполнения художественного замысла;
- художественно-эстетическое впечатление, отсутствие в художественном решении агрессивных и отрицательных значений;
- актуальность предлагаемого проекта для указанных объектов;
- возможность реализации идеи автора.

Требования к оформлению конкурсных работ:

Участники конкурса предоставляют в адрес оргкомитета заявку и эскизы работ (при наличии). Эскизы должны представлять собой уникальные авторские работы, выполненные в цвете в стиле граффити на бумаге (проект на листах ватмана (формат, не менее А-4) либо в электронном виде (форматы jpg, psd, tif, png в упаковке zip или rar) на носителях либо посредством отправки на электронную почту Управления развития городской среды государственной администрации г. Бендеры»): uaig_bendery@mail.ru с учетом нанесения рисунка на поверхность.

Общая протяженность стены путепровода по направлению в центр города с правой стороны – 239м.

Количество подаваемых эскизов от одного автора или авторского коллектива на конкурс не ограничено. Автор несет полную ответственность за представляемые материалы и гарантирует соблюдение прав третьих лиц.

В Бендерах объявлен конкурс уличного художественного творчества и дизайна

В Бендерах объявлен конкурс уличного художественного творчества и дизайна

В Бендерах объявлен конкурс уличного художественного творчества и дизайна
  • Сегодня, 10:08
  • DTV
  • Просмотров: 27
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