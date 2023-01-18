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За 3 года площадь рекультивированных земель в Приднестровье выросла почти в 5 раз

За 3 года площадь рекультивированных земель в Приднестровье выросла почти в 5 раз

За 3 года в Приднестровье почти в 5 раз выросла площадь земель, возвращенных в сельхозоборот. В прошлом году было рекультивированно более 33 га нарушенных земель, передаёт пресс-служба Минсельхозприроды.

В 2020 году министерством разработано «Положение о рекультивации земель, нарушенных в процессе пользования недрами, и о рекультивации земель, нарушенных в процессе строительных мелиоративных и иных видов работ, связанных с нарушением почвенного покрова». Нормативно правой акт определяет порядок и условия проведения работ по рекультивации земельных участков, нарушенных при добыче полезных ископаемых (в процессе пользования недрами), и является обязательным для исполнения всеми юридическими лицами, осуществляющими добычу полезных ископаемых на территории Приднестровской Молдавской Республики.

Прием рекультивированных земель осуществляется Межведомственной комиссией, в состав которой входят представители Госадминистрации районов и городов, Госслужбы экологического контроля и охраны окружающей среды ПМР, Службы государственного надзора Министерства юстиции ПМР.

Особое внимание уделяется качеству рекультивированных земель, а также своевременности выполнения работ.

В 2022 году было рекультивированно более 33 га нарушенных земель. В сравнение с 2019 годом площадь нарушенных земель, возвращенных в сельхозоборот, увеличилась в 4,8 раза.

Площадь рекультивированных земель в разрезе районов ПМР за 2019-2022 гг.

За 3 года площадь рекультивированных земель в Приднестровье выросла почти в 5 раз

Рекультивация – комплекс мероприятий по восстановлению нарушенных человеком в процессе природопользования и иной антропогенной деятельности свойств почв для последующего их использования, и улучшения экологического состояния.

К нарушенным землям относятся территории, на которых открытым способом добывают нерудные строительные материалы, в результате чего образуются нетрадиционные формы рельефа, которые классифицируются как карьерные выемки: карьеры песка, песчано-гравийных материалов, карбонатного сырья, глины.

Работы по рекультивации земель выполняемые недропользователями республики осуществляются последовательно, и они включают в себя подготовительный и технический этапы.

Подготовительный этап по рекультивации нарушенных земель включает разработку рабочей документации на основе задания на проектирование рекультивационных мероприятий.

Технический этап рекультивации земель (Техническая рекультивация) – этап рекультивации земель, включающий их подготовку для последующего целевого использования в народном хозяйстве.

К техническому этапу относятся планировка, формирование откосов, снятие, транспортирование и нанесение почв и плодородных пород на рекультивируемые земли, при необходимости коренная мелиорация, строительство дорог, специальных гидротехнических сооружений и др.

За 3 года площадь рекультивированных земель в Приднестровье выросла почти в 5 раз
  • Сегодня, 10:28
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